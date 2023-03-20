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Виробники вакцин за потреби виготовлятимуть препарати від нового штаму пташиного грипу

20 березня 2023 19:32
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Також деякі компанії планують розробити вакцину проти пташиного грипу для домашньої птиці
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Провідні виробники вакцин у світі про всяк випадок готують вакцини проти пташиного грипу для людей після випадків загибелі птахів через новий підштам H5N1 2.3.4.4b. 

Про це повідомляє Reuters.

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Деякі компанії заявили, що зможуть виготовити сотні мільйонів доз вакцини для людей протягом декількох місяців, якщо новий підштам передасться людям.

Зокрема, компанії GSK Plc, Moderna Inc і CSL Seqirus повідомили, що вже розробляють або збираються тестувати зразки вакцин проти циркулюючого підтипу.

А виробник Sanofi (SASY.PA) відповів журналістам, що готовий розпочати виробництво у разі необхідності.

Також деякі компанії планують розробити вакцину проти пташиного грипу для домашньої птиці.

За даними ВООЗ, існує близько 20 ліцензованих вакцин проти поширеного штаму пташиного грипу H5. Водночас перехід до широкомасштабного виробництва препарату проти нового підштаму може зайняти місяці.

Як розроблятимуть вакцину

Для розробки потенційних вакцин можна буде використати традиційний метод, "вирощуючи" вірус у курячих яйцях протягом чотирьох-шести місяців.

"Створити першу дозу найпростіше. Найскладніше — це виробництво у великих кількостях", — сказав Раджа Раджарам, керівник відділу глобальної медичної стратегії компанії CSL Seqirus, що належить CSL Ltd.

Кому дістануться вакцини

Також експерти стурбовані ймовірністю, що більше вакцин проти нового підштаму пташиного грипу можуть дістатися заможним країнам.

"Потенційно ми можемо зіткнутися з набагато більшою проблемою накопичення вакцин і "вакцинного націоналізму" під час спалаху грипу, ніж під час COVID-19", — сказав Річард Хатчетт, виконавчий директор Коаліції з інновацій у сфері епідемічної готовності (CEPI), яка допомагає фінансувати дослідження вакцин.

Міжнародна програма боротьби з пандемічним грипом передбачає, що ВООЗ виділяє 10% світових поставок для країн з низьким і середнім рівнем доходу. 

Агентство ООН заявило, що підписало угоди з 14 виробниками на 10% їхніх вакцин проти пандемічного грипу. Деякі дози будуть надаватися безкоштовно, а решту агентство купуватиме за доступною ціною. 

В угоді беруть участь шість найбільших виробників вакцин проти сезонного грипу, як-от GSK, Sanofi і CSL Seqirus, повідомляє ВООЗ.

Нагадаємо, нещодавно у Швеції довелося викинути близько 20% закупленої вакцини  від коронавірусу. Це близько 8,5 мільйонів доз, які були  придбані для бустерної вакцинації.

Причиною такого кроку стало падіння рівня ревакцинації у Швеції.

Фото: Reuters

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