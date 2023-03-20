Производители вакцин при необходимости будут изготовлять препараты от нового штамма птичьего гриппа

Также некоторые компании планируют разработать вакцину против птичьего гриппа для домашней птицы

Ведущие производители вакцин в мире на всякий случай готовят вакцины против птичьего гриппа для людей после случаев гибели птиц из-за нового подштамма H5N1 2.3.4.4b.

Об этом сообщает Reuters.

Вакцины от птичьего гриппа

Некоторые компании заявили, что смогут изготовить сотни миллионов доз вакцины для людей в течение нескольких месяцев, если новый подштамм передастся людям.

В частности, компании GSK Plc, Moderna Inc и CSL Seqirus сообщили, что уже разрабатывают или собираются тестировать образцы вакцин против циркулирующего подтипа.

А производитель Sanofi (SASY.PA) ответил журналистам, что готов начать производство по необходимости.

Также некоторые компании планируют разработать вакцину против птичьего гриппа для домашней птицы.

По данным ВОЗ, существует около 20 лицензированных вакцин против распространенного штамма птичьего гриппа H5. В то же время, переход к широкомасштабному производству препарата против нового подштамма может занять месяцы.

Как будут разрабатывать вакцину

Для разработки потенциальных вакцин можно использовать традиционный метод, "выращивая" вирус в куриных яйцах в течение четырех-шести месяцев.

"Создать первую дозу самое простое. Самое сложное — это производство в больших количествах", — сказал Раджа Раджарам, руководитель отдела глобальной медицинской стратегии компании CSL Seqirus, принадлежащей CSL Ltd.

Кому достанутся вакцины

Также эксперты озабочены вероятностью, что больше вакцин против нового подштамма птичьего гриппа могут добраться до богатых стран.

"Потенциально мы можем столкнуться с гораздо большей проблемой накопления вакцин и "вакцинного национализма" во время вспышки гриппа, чем во время COVID-19", — сказал Ричард Хатчетт, исполнительный директор Коалиции по инновациям в сфере эпидемической готовности (CEPI), помогающей финансировать исследование вакцин.

Международная программа по борьбе с пандемическим гриппом предусматривает, что ВОЗ выделяет 10% мировых поставок для стран с низким и средним уровнем дохода.

Агентство ООН заявило, что подписало соглашения с 14 производителями на 10% их вакцин против пандемического гриппа. Некоторые дозы будут предоставляться бесплатно, а остальное агентство будет покупать по доступной цене.

В соглашении принимают участие шесть крупнейших производителей вакцин против сезонного гриппа, таких как GSK, Sanofi и CSL Seqirus, сообщает ВОЗ.

Напомним, недавно в Швеции пришлось выбросить около 20% закупленной вакцины от коронавируса. Это около 8,5 миллиона доз, которые были приобретены для бустерной вакцинации.

Причиной такого шага стало падение уровня ревакцинации в Швеции.

Фото: Reuters