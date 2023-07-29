Вчені назвали неочікуваний фактор, який впливає на довголіття людини

Довголіття людей. Ілюстративне фото: pixabay

Фахівці стверджують, що коли у людини починає рано сивіти волосся, то це не означає, що вона починає старіти. Через сиве волосся організму вдається економити важливий антиоксидант.

Про це пише medicalanswers.site.

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В чому особливість сивого волосся

За словами іспанських вчених, сиве волосся не залежить від старіння організму. Ба більше, в такому випадку навпаки є суттєвий плюс.

Спеціалісти вирішили дослідити стан здоров'я у понад п'яти тисяч людей віком від 30 до 60 років. Вони зазначили, що рання сивина швидше за все свідчить не про старіння, а навпаки про довголіття.

Що таке глуатіон

Відомо, що для того, аби волосся набувало того чи іншого кольору, необхідна речовина глуатіон. Також вона потрібна й для організму, аби він захищався від серйозних захворювань, тому це потужний антиоксидант. Завдяки ньому можна не захворіти на рак, хворобу Альцгеймера та серцево-судинні захворювання.

Тому в разі того, коли глуатіон не витрачається на фарбування волосся, то його речовини лишаються для потреб для інших частин організму.

Справа генетики

"Був встановлений і ще один цікавий факт — поява ранньої сивини не пов’язана зі стресом, раціоном, спортом і навіть станом організму. Всі ці фактори можуть тільки посилити вплив істинної причини появи ранньої сивини — генетики. Тому можна досить легко передбачити час появи сивого волосся у дитини — досить просто подивитися на старших кровних родичів", — пояснили у повідомленні.

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