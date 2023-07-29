Ученые назвали неожиданный фактор, влияющий на долголетие человека

Долголетие людей. Иллюстративное фото: pixabay

Специалисты утверждают, что когда у человека начинают рано седеть волосы, то это не значит, что он начинает стареть. Из-за седых волос организму удается экономить важный антиоксидант.

Об этом пишет medicalanswers.site.

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В чем особенность седых волос

По словам испанских ученых, седые волосы не зависят от старения организма. Более того, в таком случае наоборот есть существенный плюс.

Специалисты решили исследовать состояние здоровья более пяти тысяч человек в возрасте от 30 до 60 лет. Они отметили, что ранняя седина, скорее всего, свидетельствует не о старении, а наоборот, о долголетии.

Что такое глуатион

Известно, что для того, чтобы волосы приобретали тот или иной цвет, необходимо вещество глуатион. Также он нужен и для организма, чтобы он защищался от серьезных заболеваний, поэтому это мощный антиоксидант. Благодаря ему можно не заболеть раком, болезнью Альцгеймера и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Поэтому в случае того, когда глуатион не тратится на окрашивание волос, его вещества остаются для нужд для других частей организма.

Дело генетики

"Был установлен и еще один интересный факт — появление ранней седины не связано со стрессом, рационом, спортом и даже состоянием организма. Все эти факторы могут только усилить влияние истинной причины появления ранней седины — генетики. Поэтому можно достаточно легко предсказать время появления седого волосы у ребенка — достаточно просто посмотреть на старших кровных родственников", — пояснили в сообщении.

Напомним, кундалини-йога — форма йоги, которая сосредотачивается на дыхании, медитации и умственной визуализации — оказалась полезна для пожилых женщин, которые имели факторы риска болезни Альцгеймера и озабочены эпизодами ухудшения памяти.