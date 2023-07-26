Дослідники назвали найкорисніший вид йоги для запобігання хвороби Альцгеймера

Жінка займається йогою. Фото: freepik.com

Кундаліні-йога, форма йоги, яка зосереджується на диханні, медитації та розумовій візуалізації, виявилася корисною для літніх жінок, які мали фактори ризику хвороби Альцгеймера та стурбовані епізодами погіршення пам’яті.

Про це свідчить дослідженням UCLA Health.

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Дослідники з Інституту неврології та поведінки людини Семела при Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, використовуючи МРТ, виявили, що Кундаліні-йога, яка поєднує в собі рух і медитацію та зосереджена на диханні, читанні мантр і розумовій візуалізації, покращує зв’язок в області мозку, яка пов’язана з погіршенням пам’яті. Результати були опубліковані в Journal of Alzheimer's Disease.

На чолі з психіатром доктором Хелен Лаврецкі дослідники UCLA вивчали вплив йоги в порівнянні з підходом золотого стандарту тренування з покращення пам’яті (MET) на зв’язок у субрегіонах гіпокампа, критичної області мозку для навчання та пам’яті. MET походить від методів, які використовують вербальні та візуальні асоціації та практичні стратегії для покращення пам’яті.

"Схоже, що навчання Кундаліні-йоги краще спрямоване на зв’язок гіпокампа, пов’язаного зі стресом, тоді як MET може краще націлюватися на сенсорні інтеграційні субрегіони гіпокампа, підтримуючи кращу надійність пам’яті", — сказала дослідниця.

Лаврецкі наголосила, що цей вид йоги, який зосереджений більше на диханні та розумовому залученні, ніж на рухах, як і інші форми йоги, ідеально підходить для літніх людей, які можуть мати деякі фізичні обмеження.

Як проводилося дослідження

Дослідження включало 22 учасників, які брали участь у рандомізованому контрольованому дослідженні, що вивчало вплив йоги на ризик хвороби Альцгеймера. Середній вік серед 11 учасників групи, яка займалася йогою, становив приблизно 61 рік; середній вік у групі, яка займалася тренуванням для покращення пам'яті MET, становив 65 років.

У всіх учасників дослідження спостерігалося погіршення функції пам’яті протягом попереднього року.

Обидві групи йоги та MET проводили 60-хвилинне тренування щотижня протягом 12 тижнів. Програми також включали щоденні домашні завдання або практичні заняття.

Хоча невелике дослідження показує, що ці форми йоги можуть бути особливо корисними для жінок, які мають додаткові фактори ризику хвороби Альцгеймера, автори кажуть, що майбутні широкомасштабні дослідження, які включають групу плацебо або контрольну групу, знадобляться, щоб прояснити позитивний вплив як йоги, так і MET на зв’язок гіпокампа та пам’ять.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші ознаки хвороби Альцгеймера люди можуть побачити на очах. Офтальмолог, доктор Крістін Грір наголосила, що око — це вікно у мозок.

Також повідомлялося, що у Китаї діагностували хворобу Альцгеймера у 19-річного хлопця. Протягом двох років він поступово втрачав пам'ять, і одного разу не зміг повернутися додому зі школи. Вчені назвали китайця наймолодшою людиною, у якої діагностували Альцгеймера.