Исследователи назвали самый полезный вид йоги для предотвращения болезни Альцгеймера

Женщина занимается йогой. Фото: freepik.com

Кундалини-йога, форма йоги, которая сосредотачивается на дыхании, медитации и умственной визуализации, оказалась полезной для пожилых женщин, которые имели факторы риска болезни Альцгеймера и обеспокоены эпизодами ухудшения памяти.

Об этом свидетельствует исследование UCLA Health.

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Кундалини-йога и болезнь Альцгеймера

Исследователи из Института неврологии и поведения человека Семела при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, используя МРТ, обнаружили, что Кундалини-йога, сочетающая в себе движение и медитацию и сосредоточенная на дыхании, чтении и умственной визуализации, улучшает связь в области мозга, связанной с ухудшением памяти. Результаты были опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.

Во главе с психиатром доктором Хелен Лаврецки исследователи UCLA изучали влияние йоги по сравнению с подходом золотого стандарта тренировки по улучшению памяти (MET) на связь в субрегионах гиппокампа, критической области мозга для обучения и памяти. MET происходит от методов, которые используют вербальные и визуальные ассоциации и практические стратегии по улучшению памяти.

"Похоже, что обучение Кундалини-йоги лучше направлено на связь гиппокампа, связанного со стрессом, тогда как MET может лучше нацеливаться на сенсорные интеграционные субрегионы гиппокампа, поддерживая лучшую надежность памяти", — сказала исследовательница.

Лаврецки отметила, что этот вид йоги, который сосредоточен больше на дыхании и умственном вовлечении, чем на движениях, как и другие формы йоги, идеально подходит для пожилых людей, которые могут иметь некоторые физические ограничения.

Как проводилось исследование

Исследование включало 22 участников, участвовавших в рандомизированном контролируемом исследовании, изучавшем влияние йоги на риск болезни Альцгеймера. Средний возраст среди 11 участников занимавшейся йогой составлял примерно 61 год; средний возраст в группе, занимавшейся тренировкой по улучшению памяти MET, составлял 65 лет.

У всех участников исследования наблюдалось ухудшение функции памяти в течение предыдущего года.

Обе группы йоги и MET проводили 60-минутную тренировку еженедельно в течение 12 недель. Программы также включали ежедневные домашние задания или практические занятия.

Хотя небольшое исследование показывает, что эти формы йоги могут быть особенно полезны для женщин, имеющих дополнительные факторы риска болезни Альцгеймера, авторы говорят, что предстоящие широкомасштабные исследования, включающие группу плацебо или контрольную группу, понадобятся, чтобы прояснить положительное влияние как йоги, так и MET на связь гиппокампа и памяти.

Напомним, ранее сообщалось, что первые признаки болезни Альцгеймера люди могут увидеть на глазах. Офтальмолог, доктор Кристин Грир подчеркнула, что глаза — это окно в мозг.

Также сообщалось, что в Китае диагностировали болезнь Альцгеймера у 19-летнего парня. В течение двух лет он постепенно терял память и однажды не смог вернуться домой из школы. Ученые назвали китайца самым молодым человеком, у которого диагностировали Альцгеймера.