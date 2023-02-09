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В Україну завезли напій, який може спричинити анафілактичний шок і рак

9 лютого 2023 10:46
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
До України завезли концентрований напій із барвником Е 124
Продукт із небезпечним барвником завезли до України із Франції
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

В Україні виявили напій (концентрований сироп для розведення), який містить заборонений у багатьох країнах барвник Е 124. Ця харчова добавка може викликати рак.

Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

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Небезпечний барвник в Україні

У концентрованому напої, сиропі для розведення, ввезеному до України, виявили барвник Е 124, який несе небезпеку, аж до провокування онкологічних захворювань.

Інформація про ввезення була отримана завдяки інформаційному повідомленню системи швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів RASFF.

Небезпечний напій був завезений до України із Франції.

Чим шкідливий барвник Е 124

E 124, натрієва сіль, широко використовується у кондитерській промисловості (виробництво напоїв, морозива, пудингів, десертів, фруктових консервів).

Також цей барвник застосовується при виготовленні рибо- та м'ясопродуктів, з його допомогою виготовляють молочні десерти, торти і сирні вироби. 

Е 124 у багатьох країнах (Норвегія, США, Фінляндія та ін.) є забороненим як канцероген, він може провокувати розвиток онкологічних захворювань.

Крім того, потрапляння Е 124 в організм може обернутися анафілактичним шоком чи ядухою у астматиків.

Нагадаємо, що американські науковці провели дослідження щодо профілактики раку. Його результати показали, що бета-каротин збільшує ризик раку легень та шлунка.

Дослідниками було також виявлено, що харчові добавки з бета-каротином збільшують ризик раку легень у людей, які курять або зазнавали сильного впливу азбесту на роботі.

Крім того, дослідження показали, що вітамін E збільшує ризик раку простати та колоректальної аденоми — доброякісної пухлини, що складається з аномальних залоз товстої кишки.

Загалом фахівці радять дотримуватися різноманітної та збалансованої дієти. Приймаючи добавки з бета-каротином, потрібно не зловживати кількістю. Зокрема, не рекомендовано приймати більш як 7 мг добавок бета-каротину на день, якщо це не рекомендовано лікарем.

Фото: Держпродспоживслужба

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