В Украину завезли концентрированный напиток с красителем Е 124

Продукт с опасным красителем завезли в Украину из Франции

В Украине был обнаружен напиток (концентрированный сироп для разведения), который содержит запрещенный во многих странах краситель Е 124. Эта пищевая добавка может вызвать рак.

Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.

Опасный краситель в Украине

В концентрированном напитке, сиропе для разведения, ввезенном в Украину, обнаружили несущий опасность краситель Е 124, вплоть до провоцирования онкологических заболеваний.

Информация о ввозе была получена благодаря информационному сообщению системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах RASFF.

Опасный напиток был доставлен в Украину из Франции.

Чем вреден краситель Е 124

E 124, натриевая соль, широко используется в кондитерской промышленности (производство напитков, мороженого, пудингов, десертов, фруктовых консервов).

Также этот краситель применяется при изготовлении рыбо- и мясопродуктов, с его помощью производят молочные десерты, торты и творожные изделия.

Е 124 во многих странах (Норвегия, США, Финляндия и др.) запрещен как канцероген, он может провоцировать развитие онкологических заболеваний.

Кроме того, попадание Е 124 в организм может обернуться анафилактическим шоком или удушьем у астматиков.

Напомним, что американские ученые провели исследование по профилактике рака. Его результаты показали, что бета-каротин увеличивает риск рака легких и желудка.

Исследователями было также выявлено, что пищевые добавки с бета-каротином увеличивают риск рака легких у людей, которые курят или испытывали сильное влияние асбеста на работе.

Кроме того, исследования показали, что витамин E увеличивает риск рака простаты и колоректальной аденомы — доброкачественной опухоли, состоящей из аномальных желез толстой кишки.

В целом специалисты советуют придерживаться разнообразной и сбалансированной диеты. Принимая добавки с бета-каротином, нужно не злоупотреблять количеством. В частности, не рекомендуется принимать более 7 мг добавок бета-каротина в день, если это не рекомендовано врачом.

Фото: Госпродпотребслужба