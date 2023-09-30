В Україні з 1 жовтня почне діяти Закон про систему громадського здоров'я: деталі

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Фото: УНІАН

З 1 жовтня почне діяти Закон про систему громадського здоров'я. Відповідно до нього Центри контролю та профілактики хвороб будуть мати новий функціонал.

Про це нововведення розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі програми "Укрінформ: вечірній стрім".

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Вимоги ЄС

"Ми звикли, що на рівні кожної області у нас є ключова інституція — Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ), які виконують всі функції по протидії всім спалахам або надзвичайним ситуаціям. Станом на зараз ця служба буде повноцінно відповідати всім вимогам ЄС — стосовно готовності, реагування, профілактики. Це стосується функціоналу цих установ", — зазначив він.

За його словами, до цього вони працювали лише з інфекційними хворобами, проте зараз почнуть займатися неінфекційними захворюваннями, а саме:

серцево-судинні захворювання,

інсульти,

профілактика інфарктів,

профілактика онкозахворювань,

психічні захворювання.

В чому полягає закон

Він зауважив, що цей закон визначає роль ЦКПХ в реагуванні на надзвичайні ситуації.

"Прийняті необхідні нормативні зміни, згідно з якими у випадку виникнення надзвичайної ситуації, яка може зачіпляти великі верстви населення, ключову роль будуть відігравати ці центри для того, щоб максимально швидко надавати допомогу, не допустити поширення певної інфекційної хвороби, розробити певні профілактичні заходи", — зауважив Кузін.

Також головний державний санітарний лікар додав, що такі механізми було протестовано під час того, як окупанти підірівали Каховську ГЕС. Тоді бригади ЦКХП робили забори зразків та проводили лабораторні дослідження.

Використання радянських підходів

"Якщо раніше ми використовували багато старих радянських підходів, таких як висновки державної санітарно-епідеміологічної інспекції, візити на об'єкти, інспекції, відсторонення, штрафи, то тепер весь цей обсяг не є частиною громадського здоров'я. Громадське здоров'я це про інформування, просвітницьку роботу про базові речі, які стосуються реагування, але не про інспекцію. Інспекційна функція тепер перебуває у сфері управління Держпродспоживслужби", — пояснив Кузін.

Міфи про інфекційні захворювання

За його словами, цей закон мав багато міфів щодо щеплення проти інфекційних захворювань.

"Основні вимоги і пункти по вакцинації регулюються іншим законом: законом про захист населення від інфекційних хвороб", — запевнив медик.

Крім того, він сказав, що можуть бути такі ситуації, де з'являється спалах інфекційної хвороби, через це застосовується вакцинація по протиепідемічних показах в якості протиепідемічного чи профілактичного заходу.

"Це означає, що певні когорти населення мають бути вакциновані, щоб спалах не поширився далі", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, чи існує в Україні загроза хвороби легіонельозу і де найчастіше відбуваються спалахи хвороби. Також він розповів, чи є у влади механізми, як боротися із загрозою.