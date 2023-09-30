В Украине с 1 октября вступит в силу Закон о системе общественного здоровья: детали

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Фото: УНИАН

С 1 октября начнет действовать Закон о системе общественного здоровья. Согласно ему Центры контроля и профилактики болезней будут иметь новый функционал.

Об этом нововведении рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире программы "Укринформ: вечерний стрим".

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Требования ЕС

"Мы привыкли, что на уровне каждой области у нас есть ключевой институт — Центры контроля и профилактики болезней (ЦКПХ), которые выполняют все функции по противодействию всем вспышкам или чрезвычайным ситуациям. По состоянию на данный момент эта служба будет полноценно отвечать всем требованиям ЕС — относительно готовности, реагирования, профилактики. Это касается функционала этих учреждений", — отметил он.

По его словам, до этого они работали только с инфекционными болезнями, однако сейчас начнут заниматься неинфекционными заболеваниями, а именно:

сердечно-сосудистые заболевания,

инсульты,

профилактика инфарктов,

профилактика онкозаболеваний,

психические болезни.

В чем суть закона

Он отметил, что этот закон определяет роль ЦКПБ в реагировании на чрезвычайные ситуации.

"Приняты необходимые нормативные изменения, согласно которым в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая может затрагивать большие слои населения, ключевую роль будут играть эти центры для того, чтобы максимально быстро оказывать помощь, не допустить распространения определенной инфекционной болезни, разработать определенные профилактические меры", — заметил Кузин.

Также главный государственный санитарный врач добавил, что такие механизмы были протестированы во время того, как оккупанты подозревали Каховскую ГЭС. Тогда бригады ЦКПБ делали заборы образцов и проводили лабораторные исследования.

Использование советских подходов

"Если раньше мы использовали многие старые советские подходы, такие как выводы государственной санитарно-эпидемиологической инспекции, визиты на объекты, инспекции, отстранения, штрафы, то теперь весь этот объем не является частью общественного здоровья. Общественное здоровье это о информировании, просветительской работе о базовых вещах, которые касаются реагирования, но не об инспекции. Инспекционная функция теперь находится в сфере управления Госпотребпотребслужбы", — объяснил Кузин.

Мифы об инфекционных заболеваниях

По его словам, этот закон имел много мифов о вакцине против инфекционных заболеваний.

"Основные требования и пункты по вакцинации регулируются другим законом: законом о защите населения от инфекционных заболеваний", — заверил медик.

Кроме того, он сказал, что могут быть такие ситуации, где появляется вспышка инфекционной болезни, поэтому применяется вакцинация по противоэпидемическим показаниям в качестве противоэпидемического или профилактического мероприятия.

"Это означает, что определенные когорты населения должны быть вакцинированы, чтобы вспышка не распространилась дальше", — подытожил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, существует ли в Украине угроза болезни легионеллеза и где чаще всего происходят вспышки болезни. Также он рассказал, есть ли у власти механизмы, как бороться с угрозой.