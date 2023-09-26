У світі зростає кількість хворих на холеру, — ВООЗ

Науковці проводять дослідження. Фото: depositphotos.com

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомляє про зростання кількості хворих на холеру. Так, за останній рік цифра збільшилася удвічі.

Про це йдеться у звіті, який оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров’я.

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ВООЗ повідомляє, що цього року холеру виявили у 44 країнах, тоді як торік захворювання поширилося у 35 державах.

Найбільше від холери минулого року постраждали:

Афганістан,

Камерун,

Демократична Республіка Конго,

Малаві,

Нігерія,

Сомалі,

Сирія.

За останніми даними, у 2022 році зафіксували понад 472 тисячі випадків холери.

"Конфлікт, зміна клімату, обмежені інвестиції в розвиток країни та міграція населення через вразливість — усе це сприяло збільшенню кількості спалахів холери. Припинення обмежень, запроваджених через коронавірусну хворобу 2019 (COVID-19), включно з меншою кількістю заходів з профілактики та контролю інфекцій, а також скорочення фінансування реагування на спалахи також вплинуло на інші захворювання, зокрема й холеру", — зазначають у ВООЗ.

Зауважимо, холера — це гостра діарейна інфекція. Найчастіше вона виникає через вживання заражених продуктів та воду.

Нагадаємо, кишкові інфекції залишаються серйозною проблемою для мешканців Одеси, зокрема для дітей. Протягом минулого тижня в місті виявились хворими 140 осіб, з яких 69% становлять діти.

В Одесі проводять моніторинг циркуляції холерного вібріона в навколишньому середовищі та здійснюють обстеження пацієнтів із розладами шлунково-кишкового тракту на холеру. Протягом останнього тижня досліджено 13 проб довкілля, включаючи морську воду та стічні води.