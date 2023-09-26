В мире растет количество больных холерой, — ВОЗ

Ученые проводят исследования. Фото: depositphotos.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о росте количества больных холерой. Так, за последний год цифра увеличилась вдвое.

Об этом говорится в отчете, обнародованном Всемирной организацией здравоохранения.

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ВОЗ сообщает, что в этом году холеру обнаружили в 44 странах, тогда как в прошлом году заболевание распространилось в 35 государствах.

Больше всего от холеры в прошлом году пострадали:

Афганистан,

Камерун,

Демократическая Республика Конго,

Малави,

Нигерия,

Сомали,

Сирия.

По последним данным, в 2022 году зафиксировали более 472 тысяч случаев холеры.

"Конфликт, изменение климата, ограниченные инвестиции в развитие страны и миграция населения из-за уязвимости — все это способствовало увеличению количества вспышек холеры. Прекращение ограничений, введенных из-за коронавирусной болезни 2019 (COVID-19), включая меньшее количество мер по профилактике и контролю инфекций, а также сокращение финансирования реагирования на вспышки также повлияло на другие заболевания, в том числе и на холеру", — отмечают в ВОЗ.

Заметим, холера — это острая диарейная инфекция. Чаще она возникает из-за употребления зараженных продуктов и воды.

Напомним, кишечные инфекции остаются серьезной проблемой для жителей Одессы, в частности, для детей. За прошедшую неделю в городе оказались больными 140 человек, из которых 69% составляют дети.

В Одессе проводят мониторинг циркуляции холерного вибриона в окружающей среде и обследуют пациентов с расстройствами желудочно-кишечного тракта на холеру. За последнюю неделю исследовано 13 проб окружающей среды, включая морскую воду и сточные воды.