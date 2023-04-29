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В Японії вперше дозволили таблетки для переривання вагітності

29 квітня 2023 19:57
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
В Японії вперше дозволили таблетки для переривання вагітності
Таблетка для переривання вагітності. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Таблетки для переривання вагітності вперше стануть доступними в Японії. У п’ятницю, 28 квітня, Міністерство повідомило, що схвалило препарат компанії Linepharma.

Про це інформує The Guardian.

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Зазначається, що у Японії аборт дозволений на терміні до 22 тижнів, але зазвичай потрібна згода подружжя або партнера. Досі єдиним варіантом перервати вагітність було хірургічне втручання.

Британська фармацевтична компанія подала свій продукт, двоетапну терапію міфепристоном і мізопростолом, на схвалення в Японії в грудні 2021 року. Подібні ліки доступні в багатьох країнах, включаючи Францію, яка вперше схвалила таблетки для переривання вагітності в 1988 році, і США, де вони доступні з 2000 року.

Схвалення таблеток для припинення вагітності до дев’яти тижнів відбулося після схвалення комісії Міністерства, яке було відкладено на місяць через тисячі публічних заяв.

Національна телекомпанія NHK заявила, що загальна вартість таблеток для переривання вагітності та медичної консультації становитиме близько 100 000 ієн (585 фунтів стерлінгів). Аборти не покриваються державним медичним страхуванням. Хірургічні аборти можуть коштувати від 100 000 ієн до 200 000 ієн.

Зазначається, що міфепристон опинився в центрі гучної судової боротьби в США останніми тижнями. Верховний суд тимчасово зберіг доступ до широко використовуваного препарату для переривання вагітності, заморозивши рішення судів нижчих інстанцій, які забороняли або суворо обмежували його доступність.

Активісти в Японії також наполягають на кращому доступі до пігулок. Екстрену контрацепцію не можна купити в Японії без схвалення лікаря. Це також єдиний лікарський засіб, який необхідно приймати перед фармацевтом, щоб не продавати його на чорному ринку.

Нагадаємо, що верховний суд США зберіг доступ до таблеток для абортів. Видано відповідне рішення залишити таблетки для переривання вагітності широкодоступними.

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