В Японии впервые разрешили таблетки для прерывания беременности

Таблетка для прерывания беременности. Фото: Reuters

Таблетки для прерывания беременности впервые станут доступны в Японии. В пятницу, 28 апреля, Министерство сообщило, что одобрило препарат компании Linepharma.

Об этом информирует The Guardian.

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Отмечается, что в Японии аборт разрешен на срок до 22 недель, но обычно требуется согласие супругов или партнера. До сих пор единственным вариантом прервать беременность было хирургическое вмешательство.

Британская фармацевтическая компания представила свой продукт, двухэтапную терапию мифепристоном и мизопростолом, на одобрение в Японии в декабре 2021 года. Подобные лекарства доступны во многих странах, включая Францию, впервые одобрившую таблетки для прерывания беременности в 1988 году, и США, где они доступны с 2000 года.

Одобрение таблеток для прекращения беременности до девяти недель произошло после одобрения комиссии Министерства, отложенного в месяц из-за тысяч публичных заявлений.

Национальная телекомпания NHK заявила, что общая стоимость таблеток для прерывания беременности и медицинской консультации составит около 100 000 иен (585 фунтов стерлингов). Аборты не покрываются государственным медицинским страхованием. Хирургические аборты могут стоить от 100 000 иен до 200 000 иен.

Отмечается, что мифепристон оказался в центре громкой судебной борьбы в США в последние недели. Верховный суд временно сохранил доступ к широко используемому препарату для прерывания беременности, заморозив решение судов низших инстанций, запрещавших или строго ограничивших его доступность.

Активисты в Японии также настаивают на лучшем доступе к таблеткам. Экстренную контрацепцию нельзя купить в Японии без одобрения врача. Это единственное лекарственное средство, которое необходимо принимать перед фармацевтом, чтобы не продавать его на черном рынке.

Напомним, что Верховный суд США сохранил доступ к таблеткам для абортов. Выдано соответствующее решение оставить таблетки для прерывания беременности широко доступными.