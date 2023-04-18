Навіщо п'ють міфепристон? Міфепристон та мізопростол використовуються як препарат для переривання вагітності на ранньому терміні шляхом медикаментозного аборту

Міфепристон використовується у поєднанні з мізопростолом для проведення медикаментозного аборту: Фото Google

Суддя Верховного суду США Самуель Аліто тимчасово припинив обмеження на продаж абортивних пігулок міфепрістон. Уряд заявив, що обмеження позбавлять людей "законного доступу" до препарату, визнаного безпечним американськими регуляторами.

Про це повідомив Al Jazeera.

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Суддя Верховного суду США Самуель Аліто тимчасово призупинив рішення судів нижчої інстанції, які встановили обмеження на доступ до абортивних пігулок міфепристон, давши суду зважити спробу адміністрації президента Джо Байдена захистити препарат від протидії груп, які виступають проти абортів.

Це рішення суттєво обмежило б поширення міфепрістону, доки триває судовий процес за позовом груп, які виступають проти абортів, про затвердження таблеток на законодавчому рівні. Компанія Danco Laboratories, виробник міфепрістону також звернулася до Верховного суду США з проханням про аналогічне рішення.

Цей препарат вважається безпечною альтернативою інвазивному хірургічному аборту: Фото Google

"Внаслідок цього перерва позбавить жінок законного доступу до препарату, який Управління з контролю за продуктами та ліками США вважає безпечною та ефективною альтернативою інвазивному хірургічному аборту", — повідомило Міністерство юстиції.

Адміністрація Байдена шукає шляхи захисту репродуктивних прав перед зростаючими обмеженнями, введеними штатами, очолюваними республіканцями.

Абортні баталії

Битва за міфепристон розпочалася майже через рік після того, як Верховний суд США, в якому більшість консерватори, скасував знакову постанову про аборти 1973 року, яка гарантувала конституційне право на аборт у США.

Після скасування рішення Roe v Wade штати по всій країні, очолювані республіканцями, почали швидко вводити жорсткі обмеження або прямі заборони цієї процедури.

"Міфепристон, схвалений FDA у 2000 році, використовується у поєднанні з іншим препаратом мізопростолом для проведення медикаментозного аборту, на який припадає понад половину всіх абортів у США. Обмеження, встановлені судами нижчої інстанції, відновлять обмеження на використання препарату, які було скасовано з 2016 року, оскільки FDA постійно розширювало доступ до нього", — пишуть у виданні.

Ці обмеження включають вимогу трьох особистих візитів до лікаря для отримання міфепристону та обмеження його використання у перші 7 тижнів вагітності порівняно з нинішніми 10 тижнями.

Наслідки для проведення абортів медикаментозним шляхом

Тим часом, Американський союз громадянських свобод (ACLU) заявив, що якщо рішення апеляційного суду буде залишено чинним, воно "різко вплине на наш доступ до медикаментозних абортів".

"Наслідки цього рішення також виходять далеко за межі абортів — вони можуть позбавити людей доступу до інших найважливіших ліків, що рятують життя. Це втрата для всіх, хто потребує доступу до абортів і найважливіших життєво важливих препаратів", — написав ACLU у Twitter.

Медикаментозний аборт припадає на понад половину всіх абортів у США: Фото Google

Противники міфепрістону назвали нові обмеження критичними заходами захисту препарату, який вважають небезпечним. Міністерство юстиції заявило, що у противників немає підстав для того, щоб переглядати наукові висновки FDA, і що при використанні міфепристону відповідно до приписів побічні ефекти трапляються вкрай рідко, "як і у багатьох звичайних ліків, таких як ібупрофен".

За даними FDA на червень 2022 року, понад 5,6 мільйонів людей у США використали цей препарат. За цей період агентство отримало 4200 повідомлень про ускладнення у жінок, що становить менше однієї десятої відсотка від загальної кількості жінок, які приймали препарат.

Раніше ми писали, що Білий дім відновив обговорення з виробниками таблеток для переривання вагітності та аптечними мережами США щодо способів протидії спробам заборонити міфепристон.