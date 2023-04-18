Мифепристон и мизопростол используются как препарат для прерывания

Мифепристон используется в сочетании с мизопростолом для проведения медикаментозного аборта: Фото Google

Судья Верховного суда США Самуэль Алито временно приостановил ограничения на продажу абортивных таблеток мифепристон. Правительство заявило, что ограничения лишат людей "законного доступа" к препарату, признанного безопасным американскими регуляторами.

Об этом сообщил Al Jazeera.

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Судья Верховного суда США Самуэль Алито временно приостановил решения судов низшей инстанции, которые установили ограничения на доступ к абортивным таблеткам мифепристон, дав суду время взвесить попытку администрации президента Джо Байдена защитить препарат от противодействия групп, выступающих против абортов.

Это решение существенно ограничило бы распространение мифепристона, пока продолжается судебный процесс по иску групп, выступающих против абортов, об утверждении таблеток на законодательном уровне. Компания Danco Laboratories, производитель мифепристона также обратилась в Верховный суд США с просьбой об аналогичном решении.

Данный препарат считается безопасной альтернативой инвазивному хирургическому аборту: Фото Google

"Возникший в результате этого перерыв лишит женщин законного доступа к препарату, который Управление по контролю за продуктами и лекарствами США считает безопасной и эффективной альтернативой инвазивному хирургическому аборту", — сообщило Министерство юстиции.

Администрация Байдена ищет пути защиты репродуктивных прав перед лицом растущих ограничений, введенных штатами, возглавляемыми республиканцами.

Абортные баталии

Битва за мифепристон началась почти через год после того, как Верховный суд США, в котором большинство составляют консерваторы, отменил знаковое постановление об абортах 1973 года, которое гарантировало конституционное право на аборт в США.

После отмены решения Roe v Wade штаты по всей стране, возглавляемые республиканцами, стали быстро вводить жесткие ограничения или прямые запреты на эту процедуру.

"Мифепристон, одобренный FDA в 2000 году, используется в сочетании с другим препаратом мизопростолом для проведения медикаментозного аборта, на который приходится более половины всех абортов в США. Ограничения, установленные судами низшей инстанции, восстановят ограничения на использование препарата, которые были отменены с 2016 года, поскольку FDA постоянно расширяло доступ к нему", — пишут в издании.

Эти ограничения включают требование трех личных визитов к врачу для получения мифепристона и ограничение его использования в первые 7 недель беременности, по сравнению с нынешними 10 неделями.

Последствия на проведение абортов медикаментозным путем

Между тем, Американский союз гражданских свобод (ACLU) заявил, что если решение апелляционного суда будет оставлено в силе, оно "резко повлияет на наш доступ к медикаментозным абортам".

"Последствия этого решения также выходят далеко за рамки абортов — они могут лишить людей доступа к другим важнейшим, спасающим жизнь лекарствам. Это потеря для всех, кто нуждается в доступе к абортам и важнейшим жизненно важным препаратам", — написал ACLU в Twitter.

Медикаментозный аборт приходится более чем на половину всех абортов в США: Фото Google

Противники мифепристона назвали новые ограничения критическими мерами защиты препарата, который они считают опасным. Министерство юстиции заявило, что у противников нет оснований для того, чтобы пересматривать научные выводы FDA, и что при использовании мифепристона в соответствии с предписаниями побочные эффекты встречаются крайне редко, "так же как и у многих обычных лекарств, таких как ибупрофен".

По данным FDA на июнь 2022 года, более 5,6 миллионов человек в США использовали этот препарат. За этот период агентство получило 4 200 сообщений об осложнениях у женщин, что составляет менее одной десятой процента от общего числа женщин, принимавших препарат.

Ранее мы писали, что Белый дом возобновил обсуждение с производителями таблеток для прерывания беременности и аптечными сетями США о способах противодействия попыткам запретить мифепристон.