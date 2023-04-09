Білий дім планує підтримати заборону таблеток для абортів: що відомо

Таблетки від абортів. Фото: google.com

Сьогодні, 9 квітня, Білий дім відновлює обговорення з виробниками таблеток для переривання вагітності та аптечними мережами США щодо способів протидії спробам заборонити міфепристон. Він готується подати апеляцію на рішення суду Техасу про призупинення схвалення препарату.

Про це інформує Reuters.

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Окружний суддя США Метью Качмарик в Амарілло, штат Техас, у п’ятницю, 7 квітня, призупинив схвалення міфепристону, що, по суті, зробить продаж таблеток незаконним у США, поки триває судовий розгляд. Суперечлива постанова штату Вашингтон у п’ятницю блокує зміни щодо продажу таблеток у 17 штатах.

У січні Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів внесло нормативні зміни, які дозволили роздрібним аптекам вперше пропонувати таблетки для переривання вагітності в країні, але більше десятка штатів ухвалили закони, що обмежують такий продаж.

За словами джерел, обговорювані варіанти включають підтримку Міністерством юстиції США будь-яких судових позовів проти виробників і аптек, а також надання юридичних консультацій щодо того, як вони можуть продовжувати видавати таблетки. Міністерство юстиції окремо домагається екстреного призупинення наказу Техасу.

Наразі невідомо, які саме компанії брали участь у переговорах. Білий дім відмовився від коментарів. Основними виробниками таблеток для переривання вагітності в США є GenBioPro Inc і Danco Laboratories. Компанії не відразу відповіли на запит прокоментувати будь-які обговорення з Білим домом.

У березні компанія Walgreens заявила, що не буде видавати таблетки для переривання вагітності у 20 штатах, де існує ризик порушення закону.

Рада з гендерної політики Білого дому, міжурядові справи та офіс віцепрезидент протягом майже двох місяців проводили стратегічні заклики щодо того, як зробити медичний аборт доступним після рішення судді Техасу, передбачаючи результат у п’ятницю.

За словами джерел, між адміністрацією Байдена та виробниками таблеток і аптеками дискусії щодо цього питання тривають місяцями, але рішення, прийняте в п’ятницю, викликає нову актуальність.

Незрозуміло, чи планує адміністрація піти по стопах губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома , утримуючи федеральні контракти з мережами, які призупиняють продаж таблеток для аборту.