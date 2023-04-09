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Белый дом планирует поддержать запрет на таблетки для абортов: что известно

9 апреля 2023 23:48
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Таблетки от абортов. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 9 апреля, Белый дом возобновляет обсуждение с производителями таблеток для прерывания беременности и аптечными сетями США о способах противодействия попыткам запретить мифепристон. Он готовится подать апелляцию на решение суда Техаса о приостановлении одобрения препарата.

Об этом информирует Reuters.

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Окружной судья США Мэтью Качмарик в Амарилло, штат Техас, в пятницу, 7 апреля, приостановил одобрение мифепристона, что, по сути, сделает продажу таблеток незаконными в США, пока продолжается судебное разбирательство. Противоречивое постановление штата Вашингтон в пятницу блокирует изменения по продаже таблеток в 17 штатах.

В январе Управление контроля качества пищевых продуктов и медикаментов внесло нормативные изменения, которые позволили розничным аптекам впервые предлагать таблетки для прерывания беременности в стране, но более десятка штатов приняли законы, ограничивающие такую продажу.

По словам источников, обсуждаемые варианты включают в себя поддержку Министерством юстиции США любых судебных исков против производителей и аптек, а также предоставление юридических консультаций относительно того, как они могут продолжать выдавать таблетки. Министерство юстиции отдельно добивается экстренной приостановки приказа Техаса.

Пока неизвестно, какие именно компании участвовали в переговорах. Белый дом отказался от комментариев. Основными производителями таблеток для прерывания беременности в США являются GenBioPro Inc и Danco Laboratories. Компании не сразу ответили на запрос прокомментировать какие-либо обсуждения с Белым домом.

В марте компания Walgreens заявила, что не будет выдавать таблетки для прерывания беременности в 20 штатах, где существует риск нарушения закона.

Совет по гендерной политике Белого дома, межправительственные дела и офис вице-президент в течение почти двух месяцев проводили стратегические призывы относительно того, как сделать медицинский аборт доступным после решения судьи Техаса, предполагая результат в пятницу.

По словам источников, между администрацией Байдена и производителями таблеток и аптеками дискуссии по этому вопросу длятся месяцы, но решение, принятое в пятницу, вызывает новую актуальность.

Непонятно, планирует ли администрация пойти по стопам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, удерживая федеральные контракты с сетями, приостанавливающими продажу таблеток для аборта.

Напомним, что представительница Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что американская администрация не следит за ситуацией вокруг Дональда Трампа. По ее словам, приоритетом является народ США.

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