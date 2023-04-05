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В Японії стався спалах пташиного грипу: не вистачає місця для захоронення мертвих курей

5 квітня 2023 07:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Японію охопив пташиний грип
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Масштабний спалах пташиного грипу на території Японії призвів до того, що у деяких регіонах вже немає місця для захоронення трупів інфікованих птахів. Також виросли ціни на м’ясо і яйця.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

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Пташиний грип в Японії

Японію охопив масштабний спалах пташиного грипу. Протягом сезону довелося забити понад 17 мільйонів птахів, перш за все, курей.

Утилізацію трупів заражених грипом птахів необхідно здійснювати належним чином, аби запобігти поширенню вірусу чи забрудненню води.

Місцева влада і фермери уже заявляють про нестачу місць для захоронення.

У деяких регіонах, куди привезли сміттєспалювальні установки, мертвих курей почали спалювати.

Проблеми з цінами

Ситуація із пташиним грипом уже вплинула на глобальні поставки м’яса і яєць.

Так, деякі компанії, зокрема, McDonald’s і 7-Eleven, призупинили продаж товарів, пов’язаних із яйцями, або підвищили ціни на ці товари.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що провідні виробники вакцин у світі про всяк випадок готують препарати проти пташиного грипу для людей після випадків загибелі птахів через новий підштам H5N1 2.3.4.4b. 

Фото: Reuters

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