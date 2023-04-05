В Японии произошла вспышка птичьего гриппа: не хватает места для захоронения мертвых кур

Японию охватил птичий грипп

Масштабная вспышка птичьего гриппа на территории Японии привела к тому, что в некоторых регионах уже нет места для захоронения трупов инфицированных птиц. Также выросли цены на мясо и яйца.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

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Японию охватила масштабная вспышка птичьего гриппа. В течение сезона пришлось забить более 17 миллионов птиц, прежде всего кур.

Утилизацию трупов зараженных гриппом птиц необходимо осуществлять должным образом, чтобы предотвратить распространение вируса или загрязнение воды.

Местные власти и фермеры уже заявляют о нехватке мест для захоронения.

В некоторых регионах, куда привезли мусоросжигательные установки, мертвых кур начали сжигать.

Проблемы с ценами

Ситуация с птичьим гриппом уже повлияла на глобальные поставки мяса и яиц.

Так, некоторые компании, в частности McDonald's и 7-Eleven, приостановили продажу товаров, связанных с яйцами, или повысили цены на эти товары.

Напомним, в марте стало известно, что ведущие производители вакцин в мире на всякий случай готовят препараты против птичьего гриппа для людей после случаев гибели птиц из-за нового подштамма H5N1 2.3.4.4b.

Фото: Reuters