Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Здоровье arrow В Японии произошла вспышка птичьего гриппа: не хватает места для захоронения мертвых кур arrow

В Японии произошла вспышка птичьего гриппа: не хватает места для захоронения мертвых кур

5 апреля 2023 07:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Японию охватил птичий грипп
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Масштабная вспышка птичьего гриппа на территории Японии привела к тому, что в некоторых регионах уже нет места для захоронения трупов инфицированных птиц. Также выросли цены на мясо и яйца.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Читайте также:

Птичий грипп в Японии

Японию охватила масштабная вспышка птичьего гриппа. В течение сезона пришлось забить более 17 миллионов птиц, прежде всего кур.

Утилизацию трупов зараженных гриппом птиц необходимо осуществлять должным образом, чтобы предотвратить распространение вируса или загрязнение воды.

Местные власти и фермеры уже заявляют о нехватке мест для захоронения.

В некоторых регионах, куда привезли мусоросжигательные установки, мертвых кур начали сжигать.

Проблемы с ценами

Ситуация с птичьим гриппом уже повлияла на глобальные поставки мяса и яиц.

Так, некоторые компании, в частности McDonald's и 7-Eleven, приостановили продажу товаров, связанных с яйцами, или повысили цены на эти товары.

Напомним, в марте стало известно, что ведущие производители вакцин в мире на всякий случай готовят препараты против птичьего гриппа для людей после случаев гибели птиц из-за нового подштамма H5N1 2.3.4.4b.

Фото: Reuters

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB