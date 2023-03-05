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Унікальна трансплантація: у США лікар-хірург пробіг марафон, щоб дістати орган, який застряг в заторі

5 березня 2023 19:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Лікар пробіг майже кілометр, щоб забрати печінку, яка була потрібна його 66-річному пацієнту
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Хірург із Філадельфії (США) просто у медичному одязі збігав за печінкою, через те, що автомобіль, який транспортував орган, застряг у заторі. Чоловік зробив все, аби вчасно отримати донорський орган для свого пацієнта.   

Про це повідомляє FOX29.  

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Деталі

Восени 2022 року хірург Адам Бодзін вже був готовий до операції з трансплантації печінки пацієнтові, коли йому повідомили, що донорський орган застряг у заторі. Дороги навколо лікарні були майже непроїзними через тисячі бігунів, які брали участь у Філадельфійському марафоні.

"Ми всіляко намагалися переправити їх, водій розмовляв з кількома поліцейськими про можливі точки доступу, на жаль, попри це, водій не зміг проїхати", — розповів хірург.

Тож Адам Бодзін без вагань вибіг з операційної і пробіг майже кілометр між учасниками марафону, щоб забрати печінку, яка була потрібна його 66-річному пацієнту.

Він також розповів, що домовився з одним із поліцейських, аби той відвіз його назад до лікарні, якщо йому вдасться забрати донорський орган.

Чарльз Роу, 66-річний пацієнт, який того дня був підготовлений до операції, дізнався про вчинок доктора Бодзіна лише наступного дня після операції.

"Він дивовижний, він дійсно чудовий лікар, він вийшов за рамки своїх обов’язків", — сказав Роу.

Нагадаємо, у США медики зафіксували смерть чоловіка, який виявився живим. Дочці вдалося врятувати батька від помилки медиків.

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