Уникальная трансплантация: в США врач-хирург пробежал марафон, чтобы достать орган, застрявший в пробке

Врач пробежал почти километр, чтобы забрать печень, которая нужна его 66-летнему пациенту

Хирург из Филадельфии (США) прямо в медицинской одежде сбегал за печенью, потому что автомобиль, транспортировавший орган, застрял в пробке. Человек сделал все, чтобы вовремя получить донорский орган для своего пациента.

Об этом сообщает FOX29.

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Осенью 2022 года хирург Адам Бодзин уже был готов к операции по трансплантации печени пациенту, когда ему сообщили, что донорский орган застрял в пробке. Дороги вокруг больницы были почти непроездными из-за тысяч бегунов, участвовавших в Филадельфийском марафоне.

"Мы всячески пытались переправить их, водитель разговаривал с несколькими полицейскими о возможных точках доступа, к сожалению, несмотря на это, водитель не смог проехать", — рассказал хирург.

Поэтому Адам Бодзин без колебаний выбежал из операционной и пробежал почти километр между участниками марафона, чтобы забрать печень, которая нужна его 66-летнему пациенту.

Он также рассказал, что договорился с одним из полицейских, чтобы тот увез его обратно в больницу, если ему удастся забрать донорский орган.

Чарльз Роу, 66-летний пациент, который в тот день был подготовлен к операции, узнал поступок доктора Бодзина только на следующий день после операции.

"Он удивителен, он действительно отличный врач, он вышел за рамки своих обязанностей", — сказал Роу.

Напомним, в США медики зафиксировали смерть мужчины, оказавшегося живым. Дочери удалось спасти отца от ошибки медиков.