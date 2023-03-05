У США медики зафіксували смерть чоловіка, який виявився живим: як відреагували рідні

Дочка потерпілого відреагувала на помилку лікарів

У США 65-річний чоловік, якого медики оголосили мертвим, виявився живим. Дочці вдалося врятувати батька від помилки медиків.

Про це пише видання Yahoo!news.

Що відомо про інцидент

Медики пожежно-рятувальної служби Кліруотера були направлені для допомоги чоловікові в будинку в окрузі Пінеллас о 10:00 15 лютого.

Дочка потерпілого, Фібі Максвелл розповіла філії NBC WFLA з Тампи, що вони з другом проводили серцево-легеневу реанімацію її батька до прибуття медиків.

Невдовзі після того, як вони прибули, медики констатували смерть чоловіка, згідно із заявою пожежно-рятувальної служби Clearwater. Дочка намагалася сказати медикам, що її батько все ще дихає.

О 10:28 екіпаж пожежно-рятувальної служби Largo прибув на місце події та доставив його до місцевої лікарні.

Реакція доньки на неуважність лікарів

Донька постраждалого в понеділок повідомила WFLA, що чоловік все ще перебуває в реанімації та відвідує логопеда через сповільнену мову. Вона хвилюється, що цей інцидент може мати довгострокові наслідки.

"Я розчарована, скривджена і зла. Я не знаю, як це вплине на мого батька. Я не знаю, яке життя він буде мати після цього випадку", — сказала вона у коментарі виданню.

Медики, які спочатку прибули на місце події, були відправлені "на адміністративне чергування та були відсторонені від клінічної роботи", що означає, що вони не можуть надавати будь-яку допомогу пацієнтам, сказав Роб Шоу, речник Clearwater Fire & Rescue.

"Від імені міста я прошу вибачення за дії та бездіяльність нашої команди під час цього інциденту. Згідно з нашим попереднім оглядом, ми маємо сувору політику та процедури, яких не дотримувалися. Ці двоє не забезпечили того стандарту догляду, якого очікують і заслуговують наші громадяни", — сказав у заяві керівник пожежної служби Скотт Елерс.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині бригада швидкої допомоги тікала з трупом від злочинця із сокирою.