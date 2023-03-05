В США медики зафиксировали смерть мужчины, который оказался живым: как отреагировали родные
В США 65-летний мужчина, которого медики объявили мертвым, оказался жив. Дочери удалось спасти отца от ошибки медиков.
Об этом пишет издание Yahoo!news.
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Что известно об инциденте
Медики пожарно-спасательной службы Клируотера были направлены для помощи мужчине в доме в округе Пинеллас в 10:00 15 февраля.
Дочь потерпевшего, Фиби Максвелл рассказала филиалу NBC WFLA из Тампы, что они с другом проводили сердечно-легочную реанимацию ее отца до прибытия медиков.
Вскоре после того, как они прибыли, медики констатировали смерть мужчины, согласно заявлению пожарно-спасательной службы Clearwater. Дочь пыталась сказать медикам, что ее отец все еще дышит.
В 10:28 экипаж пожарно-спасательной службы Largo прибыл на место происшествия и доставил его в местную больницу.
Реакция дочери на невнимательность врачей
Дочь пострадавшего в понедельник сообщила WFLA, что мужчина все еще находится в реанимации и посещает логопеда из-за замедленного общения. Она беспокоится, что этот инцидент может иметь долгосрочные последствия.
"Я разочарована, обижена и зла. Я не знаю, как это повлияет на моего отца. Я не знаю, какую жизнь он будет иметь после этого случая", — сказала она в комментарии изданию.
Медики, первоначально прибывшие на место происшествия, были отправлены "на административное дежурство и были отстранены от клинической работы", что означает, что они не могут оказывать какую-либо помощь пациентам, сказал Роб Шоу, представитель Clearwater Fire & Rescue.
"От имени города я прошу прощения за действия и бездействие нашей команды во время этого инцидента. Согласно нашему предварительному обзору, мы имеем строгую политику и процедуры, которые не соблюдались. Эти двое не обеспечили тот стандарт ухода, которого ожидают и заслуживают наши граждане", — сказал в заявлении руководитель пожарной службы Скотт Элерс.
Напомним, недавно во Львовской области бригада скорой помощи убегала с трупом от преступника с топором.