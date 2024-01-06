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У ВООЗ закликали відновити масковий режим — яка причина

6 січня 2024 00:48
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Коронавірус в Україні 2024 - у ВООЗ закликали відновити масковий режим — яка причина
Діти на вулицях в та без масок. Фото: УНІАН
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Гебреїсус Тедрос Аданом закликав людство продовжувати носити захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції. Це необхідно для уникнення зараження на коронавірус.

Свій заклик Гебреїсус оприлюднив у соцмережі Х (раніше Twitter).

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"Захворювання дихальних шляхів, спричинені COVID19, грипом та іншими патогенами, зростають у багатьох країнах протягом кількох тижнів, і очікується, що це продовжиться після останніх свят", — сказав Гебреїсус.

Він наголосив не тільки на масках, а й на вакцинації та тестуванні.

"Продовжуйте використовувати маски, вентиляцію та дистанцію, щоб зменшити вплив, і переконайтеся, що ви та ваші близькі зробили щеплення проти COVID-19 та грипу", — додав Гебрейєсус.

У ВООЗ закликали владу країн надати доступ до надійних тестів, методів лікування та вакцин.

Коронавірус в Україні 2024

 

Як заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, COVID-19 "має перейти до сезонних захворювань" та циркулюватиме як звичайний грип.

Раніше Ігор Кузін заявив, що на коронавірус захворіли 1,3 мільйона громадян від початку епідемічного підйому. Ще раніше він повідомляв, що через захворювання в трьох областях України можуть оголосити карантин. 

Офіційно пандемія коронавірусу у світі завершилася 5 травня 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно в Україні зафіксували новий штам коронавірусу "Пірола". Три випадки захворюваності вже вдалося виявити у двох областях України. 

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