В Україні виявили новий субваріант коронавірусу Pirola — де прогресує хвороба

Коронавірусна лабораторія. Ілюстративне фото: КМДА

В Україні зафіксували новий штам коронавірусу "Пірола". Три випадки захворюваності вже вдалося виявити у двох областях України.

Про це повідомляє головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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За його словами, знайти "Піролу" вдалося завдяки секвенуванню — виду лабораторного дослідження, яке передбачає генетичне дослідження вірусу, та виявлення нових мутацій у його геномі. На неї вже захворіло троє людей у двох українських регіонах.

"Три випадки виявили минулого тижня. Два у Вінницькій області та один у Кропивницькому. Захворілі — жінки старше 50 років. Зараз територією України циркулює 17 субваріантів штаму "Омікрон", і за ними ведеться епідеміологічне спостереження як на рівні України, так і в усьому світі. У кожного субваріанту є певні особливості, але за клінічними симптомами це або середній, або легкий перебіг захворювання. Пункти щеплення в країні забезпечені безоплатною вакциною проти COVID-19, тому людям, які пропустили щеплення, або особам з групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення", — наголосив Кузін.

Він додав, що симптоми "Піроли" такі ж, як в інших варіантах: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи.

Нагадаємо, що раніше Ігор Кузін заявив, що на коронавірус захворіли 1,3 мільйона громадян від початку епідемічного підйому. Ще раніше він повідомляв, що через захворювання в трьох областях України можуть оголосити карантин.