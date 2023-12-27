В Украине обнаружили новый субвариант коронавируса Pirola — где прогрессирует болезнь

Коронавирусная лаборатория. Иллюстративное фото: КГГА

В Украине зафиксирован новый штамм коронавируса "Пирола". Три случая заболеваемости уже удалось обнаружить в двух областях Украины.

Об этом сообщает главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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По его словам, найти "Пирола" удалось благодаря секвенированию — виду лабораторного исследования, которое предусматривает генетическое исследование вируса, и выявление новых мутаций в его геноме. Им уже заболели три человека в двух украинских регионах.

"Три случая выявили на прошлой неделе. Два в Винницкой области и один в Кропивницком. Заболевшие — женщины старше 50 лет. Сейчас по территории Украины циркулирует 17 субвариантов штамма "Омикрон", и за ними ведется эпидемиологическое наблюдение как на уровне Украины, так и во всем мире У каждого субварианта есть определенные особенности, но по клиническим симптомам это либо среднее, либо легкое течение заболевания. Пункты вакцинации в стране обеспечены бесплатной вакциной против COVID-19, поэтому людям, пропустившим прививку, или лицам из группы риска тяжелого течения заболевания необходимо проконсультироваться с семейным врачом и привиться", — подчеркнул Кузин.

Он добавил, что симптомы "Пиролы" такие же, как и у других вариантов: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса, возможно раздражение глаз и сыпь.

Напомним, что ранее Игорь Кузин заявил, что коронавирусом заболели 1,3 миллиона граждан с начала эпидемического подъема. Еще ранее он сообщал, что из-за заболевания в трех областях Украины могут объявить карантин.