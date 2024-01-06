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В ВОЗ призвали восстановить масочный режим — какая причина

6 января 2024 00:48
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Коронавирус в Украине 2024 - в ВОЗ призвали восстановить масочный режим - какая причина
Дети на улицах и без масок. Фото: УНИАН
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Гебрейесус Тедрос Аданом призвал человечество продолжать носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Это необходимо во избежание заражения коронавирусом.

Свой призыв Гебреисус обнародовал в соцсети Х (ранее Twitter).

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"Заболевания дыхательных путей, вызванные COVID19, гриппом и другими патогенами, растут во многих странах несколько недель, и ожидается, что это продолжится после последних праздников", — сказал Гебрейесус.

Он подчеркнул, что нужны не только маски, но и вакцинация и тестирование.

"Продолжайте использовать маски, вентиляцию и дистанцию, чтобы уменьшить влияние, и убедитесь, что вы и ваши близкие привили против COVID-19 и гриппа", — добавил Гебрейесус.

В ВОЗ призвали власти стран предоставить доступ к надежным тестам, методам лечения и вакцинам.

Коронавирус в Украине 2024

Как заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, COVID-19 "должен перейти к сезонным заболеваниям" и будет циркулировать как обычный грипп.

Ранее Игорь Кузин заявил, что коронавирусом заболели 1,3 миллиона граждан с начала эпидемического подъема. Еще ранее он сообщал, что из-за заболевания в трех областях Украины могут объявить карантин.

Официально пандемия коронавируса в мире завершилась 5 мая 2023 года.

Напомним, недавно в Украине зафиксировали новый штамм коронавируса "Пирола" . Три случая заболеваемости уже удалось обнаружить в двух областях Украины.

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