Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow У ЦГЗ повідомили, як стежити за УФ-індексом: чому важливо це робити arrow

У ЦГЗ повідомили, як стежити за УФ-індексом: чому важливо це робити

1 червня 2023 11:59
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як і де дивитися УФ-індекс
Дівчина в окулярах. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Українські медики нагадали про важливість відстежування УФ-індексу. При високих показниках, особливо влітку, потрібно захищатися від сонячного випромінювання

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

Читайте також:

"Коли обираєте одяг на день, варто не лише оцінити "у чому ходять люди на вулиці" та показник максимальної температури, а й перевірити УФ-індекс. Це дуууже корисна звичка, далі пояснюємо чому", — зазначили в ЦГЗ. 

лето
Дівчина влітку. Фото: Freepik

Про УФ-індекс

УФ-індекс — це показник рівня ультрафіолетового випромінювання. Він набуває значень від нуля і вище, чим більше значення, тим вища потенційна небезпека для шкіри та очей людини. Це дуже важливий інструмент, який попереджає населення про необхідність використовувати сонцезахисний засіб. 

"Аналогічно температурній шкалі УФ-індекс вказує рівень ультрафіолетового випромінювання і можливу небезпеку від впливу сонця. Прогноз підкаже вам, чи потрібно наносити захист від сонця та якій одяг краще обрати для перебування на вулиці", — додали медики. 

лето
Дівчина на сонці. Фото: Freepik

За індексом ультрафіолету (UV Index) можна стежити у додатку "Погода" на смартфоні або відповідних на сайтах сайтах.

Також лікарі нагадують, що потрібно не забувати про захист очей та правильно підбирати сонцезахисні окуляри. Сонячні окуляри зменшують шкідливий вплив сонця на очі. 

Раніше ми писали, що Комаровський розповів, як і скільки потрібно наносити сонцезахисні засоби на шкіру.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB