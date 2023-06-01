Як і де дивитися УФ-індекс

Дівчина в окулярах. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Українські медики нагадали про важливість відстежування УФ-індексу. При високих показниках, особливо влітку, потрібно захищатися від сонячного випромінювання.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

Читайте також:

"Коли обираєте одяг на день, варто не лише оцінити "у чому ходять люди на вулиці" та показник максимальної температури, а й перевірити УФ-індекс. Це дуууже корисна звичка, далі пояснюємо чому", — зазначили в ЦГЗ.

Дівчина влітку. Фото: Freepik

Про УФ-індекс

УФ-індекс — це показник рівня ультрафіолетового випромінювання. Він набуває значень від нуля і вище, чим більше значення, тим вища потенційна небезпека для шкіри та очей людини. Це дуже важливий інструмент, який попереджає населення про необхідність використовувати сонцезахисний засіб.

"Аналогічно температурній шкалі УФ-індекс вказує рівень ультрафіолетового випромінювання і можливу небезпеку від впливу сонця. Прогноз підкаже вам, чи потрібно наносити захист від сонця та якій одяг краще обрати для перебування на вулиці", — додали медики.

Дівчина на сонці. Фото: Freepik

За індексом ультрафіолету (UV Index) можна стежити у додатку "Погода" на смартфоні або відповідних на сайтах сайтах.

Також лікарі нагадують, що потрібно не забувати про захист очей та правильно підбирати сонцезахисні окуляри. Сонячні окуляри зменшують шкідливий вплив сонця на очі.

Раніше ми писали, що Комаровський розповів, як і скільки потрібно наносити сонцезахисні засоби на шкіру.