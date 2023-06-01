Как и где смотреть УФ индекс

Девушка в очках. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Украинские медики напомнили о важности отслеживания УФ индекса. При больших показателях, в особенности летом, необходимо защищаться от солнечного излучения .

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

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"Когда выбираете одежду в день, стоит не только оценить "в чем ходят люди на улице" и показатель максимальной температуры, но и проверить УФ-индекс. Это очень полезная привычка, дальше объясняем почему", — отметили в ЦОЗ.

Девушка летом. Фото: Freepik

УФ индекс

УФ индекс – это показатель уровня ультрафиолетового излучения. Он приобретает значения от нуля и выше, чем больше значение, тем выше потенциальная опасность для кожи и глаз человека. Это очень важный инструмент, предупреждающий население о необходимости использования солнцезащитного средства.

"Аналогично температурной шкале УФ индекс указывает уровень ультрафиолетового излучения и возможную опасность от воздействия солнца. Прогноз подскажет вам, нужно ли наносить защиту от солнца и какую одежду лучше выбрать для пребывания на улице", — добавили медики.

Девушка на солнце. Фото: Freepik

За индексом ультрафиолета (UV Index) можно следить в приложении "Погода" на смартфоне или соответствующих сайтах сайтах.

Также врачи напоминают, что нужно не забывать о защите глаз и правильно подбирать очки. Солнечные очки уменьшают вредное воздействие на глаза.

Раньше мы писали, что Комаровский рассказал, как и сколько нужно наносить солнцезащитные средства на кожу.