Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow В ЦОЗ сообщили, как следить за УФ индексом: почему важно это делать arrow

В ЦОЗ сообщили, как следить за УФ индексом: почему важно это делать

1 июня 2023 11:59
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как и где смотреть УФ индекс
Девушка в очках. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Украинские медики напомнили о важности отслеживания УФ индекса. При больших показателях, в особенности летом, необходимо защищаться от солнечного излучения .

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

Читайте также:

"Когда выбираете одежду в день, стоит не только оценить "в чем ходят люди на улице" и показатель максимальной температуры, но и проверить УФ-индекс. Это очень полезная привычка, дальше объясняем почему",  отметили в ЦОЗ.

лето
Девушка летом. Фото: Freepik

УФ индекс

УФ индекс – это показатель уровня ультрафиолетового излучения. Он приобретает значения от нуля и выше, чем больше значение, тем выше потенциальная опасность для кожи и глаз человека. Это очень важный инструмент, предупреждающий население о необходимости использования солнцезащитного средства.

"Аналогично температурной шкале УФ индекс указывает уровень ультрафиолетового излучения и возможную опасность от воздействия солнца. Прогноз подскажет вам, нужно ли наносить защиту от солнца и какую одежду лучше выбрать для пребывания на улице",  добавили медики.

лето
Девушка на солнце. Фото: Freepik

За индексом ультрафиолета (UV Index) можно следить в приложении "Погода" на смартфоне или соответствующих сайтах сайтах.

Также врачи напоминают, что нужно не забывать о защите глаз и правильно подбирать очки. Солнечные очки уменьшают вредное воздействие на глаза.

Раньше мы писали, что Комаровский рассказал, как и сколько нужно наносить солнцезащитные средства на кожу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас