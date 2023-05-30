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У США заявили про новий вірус, проти якого немає ні ліків, ні вакцини

30 травня 2023 09:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У США заявили про новий вірус, проти якого немає ні ліків, ні вакцини
Лікар за дослідженням. Фото: Pixabay/jarmoluk
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Сполучених Штатах Америки навесні поточного року зросла кількість хворих на маловідомий метапневмовірус. Проти цієї вірусної інфекції поки що немає ні ліків, ні вакцини.

Про це повідомляє CNN.

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Новий вірус у США

У Сполучених Штатах Америки заявили про новий вірус, який є одночасно схожим на грип та коронавірус.

Так, згідно із інформацією систем нагляду за респіраторними вірусами Центру з контролю та профілактики захворювань США, навесні у Сполучених Штатах зросла кількість хворих на маловідомий раніше метапневмовірус (HMPV).

Симптоми цього вірусу є схожими на симптоми грипу та Covid-19 — інфекція нижньої частини легенів, надривний кашель, нежить, біль у горлі та лихоманка.

Ні вакцини, ні ліків

Більшість хворих навіть не підозрювала, що причиною їхніх страждань є не грип чи коронавірус, а метапневмовірус HMPV.

На відміну від інших вірусних захворювань, від HMPV не існує спеціальних препаратів для лікування. Також проти метапневмовірусу досі не розроблена спеціальна вакцина.

Лікарі просто спостерігають за тяжкохворими людьми, звертаючи увагу на їхні симптоми.

Нагадаємо, на початку травня у Сполучених Штатах Америки схвалили першу вакцину від респіраторно-синцитіального вірусу.

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