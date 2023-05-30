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В США заявили о новом вирусе, против которого нет ни лекарств, ни вакцины

30 мая 2023 09:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В США заявили о новом вирусе, против которого нет ни лекарств, ни вакцины
Доктор во время исследования. Фото: Pixabay/jarmoluk
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Соединенных Штатах Америки весной текущего года возросло количество больных малоизвестным метапневмовирусом. Против этой вирусной инфекции пока нет ни лекарств, ни вакцины.

Об этом сообщает CNN.

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Новый вирус в США

В Соединенных Штатах Америки заявили о новом вирусе, который одновременно похож на грипп и коронавирус.

Так, согласно информации систем надзора за респираторными вирусами Центра по контролю и профилактике заболеваний США, весной в Соединенных Штатах возросло количество заболевших малоизвестным ранее метапневмовирусом (HMPV).

Симптомы этого вируса похожи на симптомы гриппа и Covid-19 — инфекция нижней части легких, надрывный кашель, насморк, боль в горле и лихорадка.

Ни вакцины, ни лекарства

Большинство больных даже не подозревали, что причиной их страданий является не грипп или коронавирус, а метапневмовирус HMPV.

В отличие от других вирусных заболеваний от HMPV не существует специальных препаратов для лечения. Также против метапневмовируса до сих пор не разработана специальная вакцина.

Врачи просто наблюдают за тяжелобольными людьми, обращая внимание на их симптомы.

Напомним, в начале мая в Соединенных Штатах Америки была одобрена первая вакцина от респираторно-синцитиального вируса.

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