Чи можна отримати доступні ліки замість родича

Жінка в аптеці. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Трапляється так, що людина, яка користується послугою "Доступні ліки" не можна сама фізично відвідати аптеку. Що ж робити у такому разі та чи можуть рідні або близькі люди отримати ліки в аптеці замість цієї особи.

Про це повідомила Національна служба здоров'я України.

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Як отримати ліки замість родича

"Доступні ліки" можна отримати замість рідних, якщо вони не можуть самостійно піти до аптеки, для цього потрібно мати номер е-рецепту.

"З’ясуйте у рідних, які саме ліки, якого виробника потрібні. Якщо можливо — візьміть стару упаковку від препаратів із собою. Якщо ж вашій мамі, батьку, бабусі чи дідусеві потрібен повторний рецепт на "Доступні ліки", допоможіть їм отримати його дистанційно", — повідомили в НСЗУ.

Як отримати повторний рецепт

Отримати повторний рецепт дистанційно можна зателефонувавши сімейному лікарю, з яким у вашого родича укладена декларація. Лікар створить повторний рецепт – 16-значний номер рецепту та 4-значний код підтвердження.

Фармацевти в аптеці. Фото: Freepik

Процедура отримання "Доступних ліків":

Зверніться в аптеку із договором із НСЗУ; В аптеці назвіть фармацевту 16-значний номер електронного рецепта; Оберіть із запропонованих фармацевтом торговельних найменувань лікарських засобів саме той, який потрібний.

Чоловік тримає рецепт. Фото: Freepik

Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна через дашборд на сайті НСЗУ.

Також медики нагадали, що перед тим, як йти за ліками, краще попередньо зателефонувати в аптеку та уточнити, чи є потрібний вам лікарський засіб в наявності. Також це можна зробити через чат-бот "Спитай Гриця". Слідуйте за вказівками чат-боту і він вкаже, де найближча аптека. Зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, оператор підкаже, де найближча аптека, яка має договір із НСЗУ, яка відпускає ліки за необхідним напрямком.

Раніше ми писали, що в НСЗУ повідомили про чат-боти для пацієнтів про безоплатні послуги та ліки.