Чи можна отримати доступні ліки замість родича

У НСЗУ розповіли, чи можна отримати в аптеці "Доступні ліки" для родича
Трапляється так, що людина, яка користується послугою "Доступні ліки" не можна сама фізично відвідати аптеку. Що ж робити у такому разі та чи можуть рідні або близькі люди отримати ліки в аптеці замість цієї особи.
Про це повідомила Національна служба здоров'я України.
Як отримати ліки замість родича
"Доступні ліки" можна отримати замість рідних, якщо вони не можуть самостійно піти до аптеки, для цього потрібно мати номер е-рецепту.
"З’ясуйте у рідних, які саме ліки, якого виробника потрібні. Якщо можливо — візьміть стару упаковку від препаратів із собою. Якщо ж вашій мамі, батьку, бабусі чи дідусеві потрібен повторний рецепт на "Доступні ліки", допоможіть їм отримати його дистанційно", — повідомили в НСЗУ.
Як отримати повторний рецепт
Отримати повторний рецепт дистанційно можна зателефонувавши сімейному лікарю, з яким у вашого родича укладена декларація. Лікар створить повторний рецепт – 16-значний номер рецепту та 4-значний код підтвердження.
Процедура отримання "Доступних ліків":
- Зверніться в аптеку із договором із НСЗУ;
- В аптеці назвіть фармацевту 16-значний номер електронного рецепта;
- Оберіть із запропонованих фармацевтом торговельних найменувань лікарських засобів саме той, який потрібний.
Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна через дашборд на сайті НСЗУ.
Також медики нагадали, що перед тим, як йти за ліками, краще попередньо зателефонувати в аптеку та уточнити, чи є потрібний вам лікарський засіб в наявності. Також це можна зробити через чат-бот "Спитай Гриця". Слідуйте за вказівками чат-боту і він вкаже, де найближча аптека. Зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, оператор підкаже, де найближча аптека, яка має договір із НСЗУ, яка відпускає ліки за необхідним напрямком.
Раніше ми писали, що в НСЗУ повідомили про чат-боти для пацієнтів про безоплатні послуги та ліки.