Можно ли получить доступное лекарство вместо родственника

Женщина в аптеке. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Случается так, что человек, пользующийся услугой "Доступное лекарство" нельзя сам физически посетить аптеку. Что же делать в таком случае и могут ли родные или близкие люди получить лекарства в аптеке вместо этого.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

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Как получить лекарство вместо родственника

"Доступные лекарства" можно получить вместо родных, если оно не может самостоятельно пойти в аптеку, для этого нужно иметь номер е-рецепта.

"Выясните у родных, какие именно лекарства, какого производителя нужны", — сообщили в НСЗУ.

Как получить повторный рецепт

Получить повторный рецепт дистанционно можно позвонив семейному врачу, с которым у вашего родственника заключена декларация. Врач создаст повторный рецепт – 16-значный номер рецепта и 4-значный код подтверждения.

Фармацевты в аптеке. Фото: Freepik

Процедура получения "Доступного лекарства":

Обратитесь в аптеку с договором по НСЗУ; В аптеке назовите фармацевту 16-значный номер электронного рецепта; Выберите из предложенных фармацевтом торговых наименований лекарственных средств именно тот, который требуется.

Человек, держащий рецепт. Фото: Freepik

Найти ближайшую аптеку с договором по НСЗУ можно через дашборд на сайте НСЗУ.

Также медики напомнили, что перед тем, как идти за лекарством, лучше предварительно позвонить в аптеку и уточнить, нужно ли вам лекарственное средство налицо. Также это можно сделать через чат-бот "Спроси Гриця". Следуйте указаниям чат-бота и он укажет, где ближайшая аптека. Позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77, оператор подскажет, где ближайшая аптека, имеющая договор с НСЗУ, отпускающая лекарства по необходимому направлению.

Ранее мы писали, что в НСЗУ сообщили о чат-ботах для пациентов о бесплатных услугах и лекарствах.