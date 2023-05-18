Можно ли получить доступное лекарство вместо родственника

В НСЗУ рассказали, можно ли получить в аптеке "Доступные лекарства" для родственника
Случается так, что человек, пользующийся услугой "Доступное лекарство" нельзя сам физически посетить аптеку. Что же делать в таком случае и могут ли родные или близкие люди получить лекарства в аптеке вместо этого.
Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.
Как получить лекарство вместо родственника
"Доступные лекарства" можно получить вместо родных, если оно не может самостоятельно пойти в аптеку, для этого нужно иметь номер е-рецепта.
"Выясните у родных, какие именно лекарства, какого производителя нужны", — сообщили в НСЗУ.
Как получить повторный рецепт
Получить повторный рецепт дистанционно можно позвонив семейному врачу, с которым у вашего родственника заключена декларация. Врач создаст повторный рецепт – 16-значный номер рецепта и 4-значный код подтверждения.
Процедура получения "Доступного лекарства":
- Обратитесь в аптеку с договором по НСЗУ;
- В аптеке назовите фармацевту 16-значный номер электронного рецепта;
- Выберите из предложенных фармацевтом торговых наименований лекарственных средств именно тот, который требуется.
Найти ближайшую аптеку с договором по НСЗУ можно через дашборд на сайте НСЗУ.
Также медики напомнили, что перед тем, как идти за лекарством, лучше предварительно позвонить в аптеку и уточнить, нужно ли вам лекарственное средство налицо. Также это можно сделать через чат-бот "Спроси Гриця". Следуйте указаниям чат-бота и он укажет, где ближайшая аптека. Позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77, оператор подскажет, где ближайшая аптека, имеющая договор с НСЗУ, отпускающая лекарства по необходимому направлению.
Ранее мы писали, что в НСЗУ сообщили о чат-ботах для пациентов о бесплатных услугах и лекарствах.