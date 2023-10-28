У МОЗ заявили про збільшення кількості хворих через спалах гепатиту А у Вінниці

Співробітниця лабораторії перевіряє аналізи на гепатит А. Фото: Суспільне Вінниця

У Вінниці збільшується кількість хворих на вірусний гепатит А. Станом на вечір 27 жовтня в лікарні перебував 141 пацієнт. Наразі їхній стан оцінюється як середня тяжкість. Своєю чергою головний санітарний лікар України Ігор Кузін вже прибув на місце, аби допомогти з'ясувати причину спалаху.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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Що відомо станом на зараз

Зазначається, що наразі проводиться епідеміологічне розслідування та всі потрібні обстеження. У місті працюють епідеміологи та фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб та група реагування Центру громадського здоров’я України.

"Комплексно вже маємо результати понад 150 проб з навколишнього середовища, додатково проводяться перевірки стихійних ринків та води. Джерело інфікування ще не встановлено", — йдеться у повідомленні.

Захворювання гепатитом А на Вінничині. Фото: МОЗ

Візит Кузіна у Вінницьку область

Як повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, вже сьогодні, 28 жовтня, він прибув на Вінничину, аби вжити всіх необхідних заходів для того, щоб встановити джерела інфікування та поширення.

За його словами, 11 дорослих та четверо дітей вже виписали з лікарні.

Ігор Кузін разом з колегами на Вінничині. Фото: Ігор Кузін

"З понеділка, 30 жовтня, школярі Вінницької громади навчатимуться у онлайн-форматі. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", — написав він.

Нагадаємо, раніше стала відома ймовірна причина масового зараження гепатитом А у Вінниці.