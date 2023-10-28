В Минздраве заявили об увеличении количества больных из-за вспышки гепатита А в Виннице

Сотрудница лаборатории проверяет анализы на гепатит А. Фото: Общественное Винница

В Виннице увеличивается количество больных вирусным гепатитом А. По состоянию на вечер 27 октября в больнице находился 141 пациент. В настоящее время их состояние оценивается как средняя тяжесть. В свою очередь главный санитарный врач Украины Игорь Кузин уже прибыл на место, чтобы помочь выяснить причину вспышки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Отмечается, что проводится эпидемиологическое расследование и все необходимые обследования. В городе работают эпидемиологи и специалисты Винницкого областного центра по контролю и профилактике болезней и группа реагирования Центра общественного здоровья Украины.

"Комплексно уже есть результаты более 150 проб из окружающей среды, дополнительно проводятся проверки стихийных рынков и воды. Источник инфицирования еще не установлен", — говорится в сообщении.

Заболевание гепатитом А в Винницкой области. Фото: МОЗ

Визит Кузина в Винницкую область

Как сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, уже сегодня, 28 октября, он прибыл в Винницкую область, чтобы принять все необходимые меры для того, чтобы установить источники инфицирования и распространения.

По его словам, 11 взрослых и четверо детей уже выписали из больницы.

Игорь Кузин вместе с коллегами в Винницкой области. Фото: Игорь Кузин

"С понедельника, 30 октября, школьники Винницкой общины будут учиться в онлайн-формате. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", — написал он.

Напомним, ранее стала известна вероятная причина массового заражения гепатитом А в Виннице.