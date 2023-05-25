Чи можна захворіти від переохолодження

Дівчина тримає морозиво. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Є поширений міф про те, що якщо їсти занадто багато морозива, перемерзнути або застудити ноги, можна захворіти. Проте медики зазначають, що це не може бути первинною причиною застуди чи ГРЗ.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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"Стисла відповідь — "ні", бо первинною причиною застуди чи гострого респіраторного вірусного захворювання (ГРЗ) є віруси, а не холод. Водночас локальне та випадкове переохолодження якоїсь частини тіла може збити налаштування імунної системи, і зробити організм вразливішим до вірусів", — повідомили лікарі.

Але чому, якщо ГРЗ та грип викликають віруси, а не низька температура, ми хворіємо переважно в холодну пору року?

"По-перше, в холодну пору року краплини слини, які виділяє людина під час кашлю чи чхання, лишаються в повітрі й потрапляють до інших людей. А значить — хвороби легше поширюються, особливо в приміщеннях, які погано провітрюються", — зазначали медики.

Симптомы застуди. Фото: Freepik

Тобто сезонність вірусних інфекцій та їхня прив’язка до холодів зумовлені оптимальними умовами передачі вірусів.

"По-друге, справді існує зв’язок між температурою, роботою імунної системи та розмноженням вірусів. Перші свідчення цього науковці отримали з даних про інфекції в пацієнтів, в яких після операцій ставалося випадкове і локальне переохолодження із подальшою інфекцією", — додали в МОЗ.

Низька температура на якійсь ділянці тіла спотворювала налаштування імунної системи – вроджена неспецифічна імунна реакція ставала слабшою. А це – перша ланка імунної відповіді на нову інфекцію.

Нещодавно дослідження імунної відповіді в клітинах носогорла підтвердило ці спостереження. За низької температури імунна відповідь на початкову вірусну інфекцію йде за дещо іншим, менш ефективним сценарієм.

Дівчина з собакою. Фото: Freepik

"Тому коли ніс та горло тривалий час холодніше, ніж решта тіла, в інфекції з’являється більше шансів прорвати оборону і проникнути в клітини. Ми справді більше ризикуємо захворіти, якщо надто легко взулися взимку і так провели цілий день, сиділи під ламінарним потоком холодного повітря від кондиціонера чи довго притулилися до бетонної стіни в укритті", — зазначили в МОЗ.

Прогулянки, активний відпочинок на відкритому повітрі, температура 17-19 градусів в приміщенні вдень і 15-18 вночі, провітрювання кімнати, і морозна погода як така корисні для здоров’я. Тож не уникайте холодів і не намагайтеся одягнутися якомога тепліше — вам має бути достатньо комфортно і під час руху, і під час спокою.

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