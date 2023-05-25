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В МОЗ сообщили, почему невозможно заболеть от мороженого

25 мая 2023 14:24
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Можно ли заболеть от переохлаждения
Девушка держит мороженое. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Есть распространен миф о том, что если есть слишком много мороженого, перемерзнуть или простудить ноги, можно заболеть. Однако медики отмечают, что это не может быть первоначальной причиной простуды или ОРЗ.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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"Краткий ответ — "нет", потому что первичной причиной простуды или острого респираторного вирусного заболевания (ОРЗ) являются вирусы, а не холод. В то же время локальное и случайное переохлаждение какой-то части тела может сбить настройку иммунной системы, и сделать организм более уязвимым к вирусам", — сообщили врачи.

Но почему, если ОРЗ и грипп вызывают вирусы, а не низкая температура, мы болеем преимущественно в холодное время года?

"Во-первых, в холодное время года капли слюны, которые выделяет человек во время кашля или чихания, остаются в воздухе и попадают к другим людям. А значит — болезни легче распространяются, особенно в плохо проветриваемых помещениях", — отметили медики.

Симптомы простуды. Фото: Freepik

То есть сезонность вирусных инфекций и их привязка к холодам обусловлены оптимальными условиями передачи вирусов.

"Во-вторых, действительно существует связь между температурой, работой иммунной системы и размножением вирусов. Первые свидетельства этого ученые получили из данных об инфекциях у пациентов, у которых после операций происходило случайное и локальное переохлаждение с последующей инфекцией",  добавили в МОЗ.

Низкая температура на каком-то участке тела искажала настройку иммунной системы – врожденная неспецифическая иммунная реакция становилась слабее. А это первое звено иммунного ответа на новую инфекцию.

Недавно исследование иммунного ответа в клетках носогорла подтвердило эти наблюдения. При низкой температуре иммунный ответ на исходную вирусную инфекцию идет по несколько иному, менее эффективному сценарию.

Девушка с собакой. Фото: Freepik

"Поэтому когда нос и горло долго холоднее, чем остальное тело, у инфекции появляется больше шансов прорвать оборону и проникнуть в клетки. Мы действительно больше рискуем заболеть, если слишком легко обулись зимой и так провели целый день, сидели под ламинарным потоком холодного". воздух от кондиционера долго прижались к бетонной стене в укрытии", — отметили в Минздраве.

Прогулки, активный отдых на открытом воздухе, температура 17-19 градусов в помещении днем и 15-18 ночью, проветривание комнаты, и морозная погода сама по себе полезны для здоровья. Поэтому не избегайте холодов и не пытайтесь одеться как можно теплее – вам должно быть достаточно комфортно и во время движения, и во время покоя.

Раньше мы писали, что Комаровский дал три совета, что делать при очень высокой температуре.

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