Як насправді лазерна епіляція впливає на появу раку — відповідь лікарів

Лазерна епіляція. Фото: genesisbeaute.com

Епіляція лазером надовго забезпечує гладкість шкіри жінкам, які страждають на алергію від гоління та інших негараздів. Але чи може дія апаратного променя викликати онкологічне захворювання?

Про це розповіли лікарі, які знаються на таких процедурах.

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Як проводиться епіляція

До поганих наслідків можуть призвести поверхневі промені 300-400 нм, але їх не використовують для епіляції. Пристрої для епіляції 3D, ELOS, "Діодний", "Олександритовий" та "Неодимовий" мають довжину проникнення 640-1200 нм. Вони негативно впливають на волосяне коріння, але не здатні нашкодити шкірі та організму в цілому.

Епіляція в зоні пахв не зачіпає лімфовузли, адже лазер проникає на глибину приблизно 4-4,5 мм, а лімфовузли знаходяться глибше.

Дехто вважає, що епіляція та родимки не сумісні, адже в них міститься меланін, який реагує на лазер. Це може загрожувати опіками та наступним переродженням родимки.

Саме тому епіляція за наявності родимок має свої особливості. Щоб уникнути побічних явищ, родимку ретельно зафарбовують косметичним олівцем білого кольору. Втім, підтверджених наукових даних, що попадання лазера на родимку спровокує меланому або утворення стануть злоякісними, не існує.

Фото: soleabeautylounge.com

Протипоказання для лазерної епіляції

Людям, які щойно перенесли онкологію, лазерна епіляція не рекомендується. Всі косметологічні послуги можна проводити через 2-4 роки після зняття діагнозу та дозволу онколога.

Серцево-судинні проблеми, гіпертонія, варикоз, кардіостимулятор.

Запалення шкіри, акне, фотодерматит.

Приймання антибіотиків групи тетрациклінів та фторхінолонів.

Схильність до келоїдних рубців.

Імунодефіцит.

Лактація, вагітність.

Нещодавня засмага на сонці або в солярії.

Цукровий діабет у неконтрольованій формі.

Металеві імпланти.

Загострення герпесвірусу.

Присутність папілом.

Підвищена температура.

Психічні розлади.

Нещодавні післяопераційні рубці, шрами, подряпини.

Наявність татуювання у зоні проведення епіляції не є протипоказанням. Щоб уникнути опіків, грамотний фахівець повинен обвести малюнок білим косметичним олівцем та обійти татуювання на відстані 2 см.

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