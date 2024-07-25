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Цена гладкой кожи — как на самом деле лазерная эпиляция влияет на появление рака

25 июля 2024 23:00
Александр Мунтян - Редактор
Как на самом деле лазерная эпиляция влияет на появление рака — ответ врачей
Лазерная эпиляция. Фото: genesisbeaute.com
Александр Мунтян - Редактор

Эпиляция лазером надолго обеспечивает гладкость кожи женщинам, страдающим аллергией от бритья и других неурядиц. Но может ли действие аппаратного луча вызвать онкологическое заболевание?

Об этом рассказали врачи, которые разбираются в таких процедурах.

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Как проводится эпиляция

К плохим последствиям может привести поверхностные лучи 300-400 нм, но их не используют для эпиляции. Устройства для эпиляции 3D, ELOS, "Диодный", "Александритовый" и "Неодимовый" имеют длину проникновения 640-1200 нм. Они отрицательно влияют на волосяные корни, но не способны навредить коже и организму в целом.

Эпиляция в зоне подмышек не затрагивает лимфоузлы, ведь лазер проникает на глубину примерно 4-4,5 мм, а лимфоузлы находятся глубже.

Некоторые считают, что эпиляция и родинки не совместимы, ведь в них содержится меланин, реагирующий на лазер. Это может угрожать ожогами и последующим перерождением родинки.

Именно поэтому эпиляция при наличии родинок имеет свои особенности. Чтобы избежать побочных явлений, родинку тщательно окрашивают косметическим карандашом белого цвета. Впрочем, подтвержденных научных данных, что попадание лазера на родинку спровоцирует меланому или образование станет злокачественным, не существует.

 

Цена гладкой кожи - как на самом деле лазерная эпиляция влияет на появление рака - фото 1
Фото: soleabeautylounge.com

Противопоказания для лазерной эпиляции

  • Людям, только что перенесшим онкологию, лазерная эпиляция не рекомендуется. Все косметологические услуги можно производить через 2-4 года после снятия диагноза и разрешения онколога.
  • Сердечно-сосудистые проблемы, гипертония, варикоз, кардиостимулятор.
  • Воспаление кожи, акне, фотодерматит.
  • Прием антибиотиков группы тетрациклинов и фторхинолонов.
  • Склонность к келоидным рубцам.
  • Иммунодефицит.
  • Лактация, беременность.
  • Недавний загар на солнце или в солярии.
  • Сахарный диабет в неконтролируемой форме.
  • Металлические импланты.
  • Обострение герпесвируса.
  • Присутствие папиллом.
  • Повышенная температура.
  • Психические расстройства.
  • Недавние послеоперационные рубцы, шрамы, царапины.

Наличие татуировки в зоне проведения эпиляции не является противопоказанием. Чтобы избежать ожогов, грамотный специалист должен обвести рисунок белым косметическим карандашом и обойти татуировку на расстоянии 2 см.

Ранее мы писали, что ученые шагнули к преодолению рака поджелудочной железы. Также онколог назвал пять вредных привычек, приближающих человека к раку.

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