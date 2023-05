Какие упражнения можно делать дома без веса

Спортивная фигура. Фото: Freepik

Есть женщины, которые не занимаются спортом потому что считают, что получат громоздкое, классическое телосложение, которое обычно имеют спортсмены на соревнованиях по бодибилдингу. Правда заключается в том, что даже если вы будете поднимать тяжелые предметы, вы практически не рискуете стать громоздкой женщиной.

На самом деле, наращивание мышц — это отличный способ придать женской фигуре более подтянутый вид. Волокна в мышцах слегка увеличиваются, что придает рельефности разным участкам тела. Вот почему мы собрали семь лучших упражнений для женщин, чтобы нарастить мышцы без дополнительного оборудования, такие тренировки можно делать дома.

1. Приседания

Приседания – это обязательное упражнение, если вы хотите нарастить ягодичные мышцы, квадрицепсов и подколенных сухожилий. Увеличение мышц в этой зоне выгодно подчеркнет ваши природные формы.

Иллюстрация упражнения приседания. Фото: Freepik

Выполняйте каждое упражнение по три подхода до 15 повторений. Если вы можете сделать гораздо большее количество повторений, подумайте о добавлении еще одного подхода. Отдыхайте 60 секунд между подходами и выполняйте тренировки дважды в неделю.

2. Отжимания

Отжимания – одно из самых эффективных упражнений для верхней части тела, которое можно выполнять без оборудования. Они помогут привести в тонус руки и верхнюю часть тела одновременно развивая силу.

Женщина выполняет отжимание от пола. Фото: Freepik

Если стандартные отжимания слишком тяжелые, попробуйте выполнять их на коленях или с приподнятыми руками, например, положив их на стену или скамейку.

3. Выпады вперед

Выпады – одни из лучших упражнений для женщин для наращивания мышц. Они влияют на ягодицы, подколенные сухожилия и квадрицепсы иначе, чем приседания, помогая обеспечить стимул для всех волокон нижней части тела, чтобы нарастить больше мышц.

Женщина делает выпады вперед. Фото: Freepik

Чтобы выполнить выпады, начните с постановки ног на расстоянии ширины бедер друг от друга. Сделайте большой шаг вперед, а затем опустите заднее колено до

4. Ягодичные мостики

Мостики для ягодиц – лучший способ целенаправленно тренировать большие ягодичные мышцы, отвечающие за формирование четкой, рельефной задней части тела. Начните лежа на спине, поставил ноги на землю и согнув колени. Толкайте ногами, сосредотачивая усилия на сжатие ягодиц. Старайтесь до максимального сжатия в верхней части движения. Медленно вернитесь в исходное положение.

Выполнение упражнения "ягодичные мостики". Фото: Freepik

Чтобы увеличить сложность, выполняйте мосты на одной ноге с одной вытянутой в воздухе ногой, направленной вверх.

5. Боковые выпады

Боковые выпады влияют прежде всего на наружную поверхность бедра, создавая приятные изгибы бедер, если смотреть на них спереди. Начните стоять, расставив ноги на ширине плеч. Сделайте большой шаг в сторону, держа пальцы обеих ног в одном направлении.

Выполнение боковых выпадов. Фото: Freepik

Поставив ноги, опустите бедра в ту сторону, согнув соответствующее колено, держа другую ногу прямой, а стопу ровной. Толкните изогнутую ногу сбоку, чтобы вернуться в исходное положение.

6. Альпинистские упражнения

Альпинистские упражнения тренируют мышцы кора и сгибатели бедра. При медленном и контролируемом исполнении время пребывания в напряженном состоянии может стимулировать гипертрофию мышц брюшного пресса. Это помогает получить подтянутый, рельефный рельеф вашего пресса.

Выполнение упражнения. Фото: Freepik

Начните в положении планки. Вынесите одно колено вперед, отрывая ногу от земли. Когда колено окажется примерно под грудью, сверните движение назад и повторите с другой стороны.

7. Боковые мостики с опорой на одну руку

Чтобы выполнить это упражнение, начните с положения опираясь на одну руку. Согните ноги в коленях и медленно опустите бедро на пол. Слегка касайтесь пола боком бедра, затем сожмите ягодицы и пресс и поднимите бедра обратно в положение боковой планки. Повторите с обеих сторон.

Выполнение упражнения. Фото: Freepik

