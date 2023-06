Какие права имеют люди в гражданском браке

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Почти три десятилетия тому назад принцесса Диана сказала: "В браке нас трое", и мир никогда этого не забыл. Но в США и других странах в каждом браке есть три субъекта — супруги и государство.

Об этом сообщил Psychology Today.

В своей только что опубликованной книге профессор литературы Жаклин Геллер из Центрального государственного университета штата Коннектикут приводит убедительные аргументы в пользу того, чтобы государство не вмешивалось в брачные дела. Конечно, в США это маловероятно, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Но люди могут сделать выбор не вступать в брак.

Мужчина обнимает женщину. Фото: Freepik

"Но почему два человека, которые любят друг друга и хотят взять на себя обязательства друг перед другом, должны решить не жениться? Подзаголовок говорит сам за себя, и эти три аргумента убедительны и с остроумием представлены в книге", — говорится в сообщении.

Брачные привилегии

"Во-первых, отказ от брачных привилегий: Брак, санкционированный государством, несправедливо предоставляет привилегии женатым людям. Я часто упоминала о сотнях льгот и защит, которые люди получают только за то, что состоят в законном браке. Законность — это только начало: женатые люди имеют привилегии и во многих других сферах", — сообщила доктор философии Белла ДеПауло.

Дискриминация по статусу

"Во-вторых, прекращение дискриминации по статусу отношений: Невыгодное положение людей, не состоящих в браке, и людей, имеющих для них значение, является обратной стороной преимуществ женатых людей", — добавила Белла ДеПауло.

Различия холостых людей

В-третьих, принятие внебрачной истории. Профессор Геллер исследует многовековую историю, чтобы обнаружить место людей, которые никогда не женились.

"Такие люди продолжали проявляться как успешные деятели, строители общин и лидеры мнений. Я открыла для себя никогда не женатых первопроходцев, численность которых была значительной. Они не были ни крошечным меньшинством, ни безумными маргиналами. Их влияние на культуру было неизмеримо", — говорится в сообщении.

Люди держатся за руки. Фото: Freepik

О том, как женатые люди возвышаются над всеми остальными, а люди, не состоящие в браке, обесцениваются — для профессора Геллера все это личное.

Вместо того чтобы просто перечислять законы и правила, отделяющие женатых от холостых, профессор Геллер десятками способов показывает нам, какое значение они имеют в ее собственной жизни. К примеру, она платит взносы на социальное страхование с каждой зарплаты. Она хочет назначить свою сестру бенефициаром. Сюрприз! Она никогда не была замужем, поэтому не может назвать бенефициара. Когда она умирает, ее взносы возвращаются в систему, которая использует эти деньги для выплаты помощи супругу, пережившему ее, и, возможно, даже многим бывшим мужчинам, если они отвечают определенным требованиям.

Свадебный букет. Фото: Freepik

Если сестра профессора Геллер, или ее романтический партнер, или один из ее дорогих друзей заболеет, она не сможет взять отпуск согласно федеральному Закону о семейных и медицинских отпусках, чтобы ухаживать за ними — и они не смогут сделать то же самое, если она потребует их ухода.

Проблема не только в том, что важные люди в жизни тех, кто никогда не состоял в браке, не защищены таким значительным способом, как многие другие, но и в том, что в гораздо более широком смысле они просто не считаются важными.

Друзья рассматриваются как "просто друзья". Независимо от того, насколько близки могут быть друзья или родственники одинокого человека, независимо от того, что их отношения могут длиться гораздо дольше, чем многие браки, независимо от того, насколько взаимосвязаны их жизни, никто из этих людей не будет считаться "значимым другим человеком".

"Дискриминация по семейному статусу выходит за рамки только федеральных законов. Существуют также законы штатов и местные законы, которые несправедливо ставят в привилегированное положение женатых людей и ставят в невыгодное положение тех, кто никогда не был в браке. Синглизм существует во многих политиках и практиках, на рабочих местах, на рынках, в религиозных учреждениях и почти в каждой значимой сфере жизни. Например, считаете ли вы, что наем на работу супругами — это хорошая идея?!" — говорится в сообщении.

Два кольца. Фото: Freepik

Изменения в сторону большей справедливости: Медленно и уверенно?

"Я всегда представляла, что изменения в сторону большей справедливости для одиноких людей будут постепенными. Профессор Геллер считает, что может произойти несколько иное — наступит "гальванизирующий момент, после которого ничего не будет как раньше", как это произошло после Стоунвола или Конвенции Сенека. Фоллз", — сказала Белла ДеПауло.

Свобода от некоторых финансовых рисков

Развод может быть дорогим. Но если мы переступим брак, отмечает профессор Геллер, "никому не придется беспокоиться о том, что законченный роман может истощить их в финансовом плане".

К людям, сопротивляющимся браку, относятся снисходительно

Профессор Геллер критикует брак уже давно, по крайней мере со времени публикации книги "А вот и невеста" ("Here Comes the Bride"): Женщины, свадьба и мистика брака. Она глубоко думала, много исследовала и убедительно писала. И все же, она испытывала те самые пренебрежительные реакции, которые очень хорошо знакомы некоторым из нас, одиноких в сердце — например, ей говорили, что ее сопротивление браку — это лишь этап.

Семья с ребенком. Фото: Freepik

Как же дети?

Каждый, кто решится отрицать особое место бракосочетания, скорее всего, услышит, что "демонтаж" брака повредит детям. Вместо того, чтобы просто сказать, что детям не будет причинен вред, профессор Геллер делает более смелое заявление — оно говорит, что для детей будут преимущества:

"Государство будет оставаться обязанным защищать несовершеннолетних от физического и эмоционального насилия. Ее обязанность будет гарантировать заинтересованность в способных взрослых опекунах, а не супругах. Никто не будет вынужден чувствовать себя второсортным из-за того, что родился вне брака. семьей и не-семьей, внебрачные домохозяйства не будут считаться второсортными", — отметила профессор.

