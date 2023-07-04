Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Способность справиться с отсутствием ожидаемого вознаграждения имеет важное значение для мотивации и жизнестойкости. Новое исследование раскрывает двойную роль дофамина, принимает неудачи и подпитывает мотивацию.

Об этом сообщил Psychology Today.

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Сложная работа дофаминергической системы является ключом к пониманию нейронных оснований разных психиатрических состояний. Патологии в этой системе тесно связаны с депрессией, синдромом дефицита внимания, тревогой и когнитивными расстройствами.

"Использование специальных препаратов для лечения симптомов, связанных с этими состояниями, подчеркивает решающую роль дофамина в их лечении. В то время как лекарства от тревоги, депрессии и болезни Паркинсона повышают уровень дофамина, антипсихотики действуют, снижая активность дофамина. Более того, доказано, что оптимальный уровень дофамина улучшает обучение, память и внимание", — говорится в сообщении.

Что такое дофамин

Помимо участия в психических расстройствах дофамин давно ассоциируется с процессами, связанными с удовольствием, вознаграждением и мотивацией. За обработку вознаграждения отвечает отдельный участок мозга, берущий свое начало в дофаминовой фабрике среднего мозга. Одна из особенностей этой схемы, известная как ошибка прогнозирования вознаграждения (RPE), играет важную роль в обучении, основанном на ценности вознаграждения.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Когда мы занимаемся полезной деятельностью, наш мозг высвобождает всплеск дофамина, что приводит к приятным ощущениям. Итак, мы учимся искать поведение, вызывающее этот всплеск дофамина. Кроме того, когда вознаграждение превышает наши ожидания, мозг генерирует положительный RPE, что приводит к усиленному высвобождению дофамина. И наоборот, когда мы ожидаем вознаграждение, которое не материализуется, мозг генерирует отрицательный RPE, что приводит к уменьшению высвобождения дофамина.

Однако возникает интересный вопрос, если уровень дофамина снижается после разочарования от неоправданных ожиданий, как мы находим мотивацию испытать еще раз?

"Представим себе ситуацию, когда мы часами работаем над предложением, статьей или проектом, а после представления получаем отказ. Существует ли механизм, который побуждает нас искать будущие вознаграждения после такой неудачи? Демонстрируют ли некоторые люди большую устойчивость перед лицом неудач, чем другие? отличает тех, кто быстро приходит в себя и пробует еще раз, от тех, кто на днях живет с неудачей?", — говорится в сообщении.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Исследователи из Высшей медицинской школы Киотского университета недавно сделали интригующее открытие по поводу дофаминергических нейронов у крыс, которое проливает свет на эти вопросы. Они ввели термин "анти-RPE" для описания этого набора дофаминергических нейронов, поддерживающих стойкость после переживаемого разочарования.

Почему возникает падение уровня дофамина

Подытоживая, можно сказать, что нейроны RPE реагируют на вознаграждение увеличением высвобождения дофамина, тогда как разочарование, уныние и разочарование, возникающие вследствие отклонения наших проектов, можно объяснить падением уровня дофамина.

"В противоположность этому, недавно идентифицированные анти-RPE нейроны демонстрируют противоположную реакцию. Удивительно, но анти-RPE-нейроны уменьшают выброс дофамина в ответ на неожиданное вознаграждение, но увеличивают выброс дофамина, когда сталкиваются с неожиданным отсутствием вознаграждения", — добавили исследователи.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Если вы вложили все свои усилия в какой-то проект, были уверены в его качестве, а затем получили отказ, вы, несомненно, испытаете разочарование. Парадоксально, но это разочарование активирует анти-RPE нейроны, что приводит к повышению уровня дофамина. Исследователи называют эти нейроны дофаминовыми нейронами 2-го типа, чтобы отличить их от традиционных дофаминовых нейронов 1-го типа.

Самые успешные люди быстро поднимаются после неудач, отмахиваются от них и уходят вперед. В противоположность этому некоторые люди обдумывают свои неудачи часами или даже днями, прежде чем решиться на следующую попытку.

"Время, необходимое людям для повторной попытки после пережитого разочарования, варьируется, что подчеркивает индивидуальные различия в механизмах преодоления трудностей", — говорится в сообщении.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Исследователи из Университета Киото обнаружили сильную корреляцию между дофаминовыми нейронами 2-го типа и задержкой перед последующей попыткой у крыс. Чем сильнее реакция 2-го типа после неудачной попытки получить вознаграждение, тем короче задержка перед следующей попыткой получить вознаграждение в будущем.

Удивительно, но неудача служит катализатором для новых усилий, направленных на достижение успеха. Присутствие дофамина мотивирует нас быстро испытать еще раз в стремлении к успеху после неудачи. Люди, зацикливающиеся на своих неудачах, нечаянно задерживают биологическую реакцию, поддерживающую их потенциал для будущего успеха.

Следовательно, сложные механизмы дофаминергической системы дают ценное представление о мотивации и преодолении неудач. Понимание того, как дофамин влияет на обработку вознаграждения, разочарование и дальнейшую мотивацию к продолжению, может повлиять на нашу жизнь.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

"Недостаточная способность адаптироваться к отсутствию ожидаемого вознаграждения может привести к пагубным последствиям, таким как депрессивные состояния, снижение производительности и чувство беспомощности. Чтобы добиться успеха и стремиться к неопределенному вознаграждению, мы должны принимать неудачи, учиться на них и быстро восстанавливать свой путь", — добавили исследователи.

Сигнал ошибки дофамина 2-го типа становится критически важным, побуждая к активному преодолению неожиданных неудач, а не к пассивности. Используя эти знания, мы можем развивать жизнестойкость и двигаться к большим достижениям.

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