Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Здатність впоратися з відсутністю очікуваної винагороди має важливе значення для мотивації та життєстійкості. Нове дослідження розкриває подвійну роль дофаміну, приймати невдачі та підживлювати мотивацію.

Про це повідомив Psychology Today.

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Складна робота дофамінергічної системи є ключем до розуміння нейронних основ різних психіатричних станів. Патології в цій системі тісно пов'язані з депресією, синдромом дефіциту уваги, тривогою та когнітивними розладами.

"Використання спеціальних препаратів для лікування симптомів, пов'язаних з цими станами, підкреслює вирішальну роль дофаміну в їхньому лікуванні. У той час як ліки від тривоги, депресії та хвороби Паркінсона підвищують рівень дофаміну, антипсихотики діють, знижуючи активність дофаміну. Більше того, доведено, що оптимальний рівень дофаміну покращує навчання, пам'ять та увагу", — йдеться в повідомленні.

Що таке дофамін

Окрім участі у психічних розладах, дофамін давно асоціюється з процесами, пов'язаними із задоволенням, винагородою та мотивацією. За обробку винагороди відповідає окрема ділянка мозку, яка бере свій початок у дофаміновій фабриці середнього мозку. Одна з особливостей цієї схеми, відома як помилка прогнозування винагороди (RPE), відіграє важливу роль у навчанні, що базується на цінності винагороди.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Коли ми займаємося корисною діяльністю, наш мозок вивільняє сплеск дофаміну, що призводить до приємних відчуттів. Отже, ми вчимося шукати поведінку, яка викликає цей сплеск дофаміну. Крім того, коли винагорода перевищує наші очікування, мозок генерує позитивний RPE, що призводить до посиленого вивільнення дофаміну. І навпаки, коли ми очікуємо винагороду, яка не матеріалізується, мозок генерує негативний RPE, що призводить до зменшення вивільнення дофаміну.

Однак виникає цікаве питання, якщо рівень дофаміну знижується після розчарування від невиправданих очікувань, як ми знаходимо мотивацію спробувати ще раз?

"Уявімо собі ситуацію, коли ми годинами працюємо над пропозицією, статтею чи проектом, а після подання отримуємо відмову. Чи існує механізм, який спонукає нас шукати майбутні винагороди після такої невдачі? Чи демонструють деякі люди більшу стійкість перед обличчям невдач, ніж інші? Що відрізняє тих, хто швидко оговтується і пробує ще раз, від тих, хто днями живе з невдачею?", — йдеться в повідомленні.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Дослідники з Вищої медичної школи Кіотського університету нещодавно зробили інтригуюче відкриття щодо дофамінергічних нейронів у щурів, яке проливає світло на ці питання. Вони ввели термін "анти-RPE" для опису цього набору дофамінергічних нейронів, які підтримують стійкість після пережитого розчарування.

Чому виникає падіння рівня дофаміну

Підсумовуючи, можна сказати, що нейрони RPE реагують на винагороду збільшенням вивільнення дофаміну, тоді як розчарування, смуток і розчарування, що виникають внаслідок відхилення наших проектів, можна пояснити падінням рівня дофаміну.

"На противагу цьому, нещодавно ідентифіковані анти-RPE нейрони демонструють протилежну реакцію. Дивно, але анти-RPE-нейрони зменшують викид дофаміну у відповідь на неочікувану винагороду, але збільшують викид дофаміну, коли стикаються з неочікуваною відсутністю винагороди", — повідомили дослідники.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Якщо ви вклали всі свої зусилля в якийсь проект, були впевнені в його якості, а потім отримали відмову, ви, безсумнівно, відчуєте розчарування. Парадоксально, але це розчарування активує анти-RPE нейрони, що призводить до підвищення рівня дофаміну. Дослідники називають ці нейрони дофаміновими нейронами 2-го типу, щоб відрізнити їх від традиційних дофамінових нейронів 1-го типу.

Найуспішніші люди швидко піднімаються після невдач, відмахуються від них і йдуть вперед. На противагу цьому, деякі люди обмірковують свої невдачі годинами або навіть днями, перш ніж зважитися на наступну спробу.

"Час, необхідний людям для повторної спроби після пережитого розчарування, варіюється, що підкреслює індивідуальні відмінності в механізмах подолання труднощів", — йдеться в повідомленні.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Дослідники з Університету Кіото виявили сильну кореляцію між дофаміновими нейронами 2-го типу та затримкою перед наступною спробою у щурів. Чим сильніша реакція 2-го типу після невдалої спроби отримати винагороду, тим коротшою є затримка перед наступною спробою отримати винагороду в майбутньому.

Дивовижно, але невдача слугує каталізатором для нових зусиль, спрямованих на досягнення успіху. Присутність дофаміну мотивує нас швидко спробувати ще раз у прагненні до успіху після невдачі. Люди, які зациклюються на своїх невдачах, ненавмисно затримують біологічну реакцію, що підтримує їхній потенціал для майбутнього успіху.

Отже, складні механізми дофамінергічної системи дають цінне уявлення про мотивацію та подолання невдач. Розуміння того, як дофамін впливає на обробку винагороди, розчарування і подальшу мотивацію до продовження, може глибоко вплинути на наше життя.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"Недостатня здатність адаптуватися до відсутності очікуваної винагороди може призвести до згубних наслідків, таких як депресивні стани, зниження продуктивності та відчуття безпорадності. Щоб досягти успіху і прагнути до невизначеної винагороди, ми повинні приймати невдачі, вчитися на них і швидко відновлювати свій шлях", — додали дослідники.

Сигнал помилки дофаміну 2-го типу стає критично важливим, спонукаючи до активного подолання несподіваних невдач, а не до пасивності. Використовуючи ці знання, ми можемо розвивати життєстійкість і рухатися до більших досягнень.

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