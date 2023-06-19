Что такое буллинг

Девушка страдает от буллинга. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Булинг считается моральной проблемой, но мета-анализ исследований показывает, что это еще и медицинская проблема. Вместе с жестоким обращением с детьми, он может нанести физический ущерб важным участкам мозга.

Об этом сообщил Psychology Today.

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Два исследователя обнаружили, что буллинг повреждает ряд участков мозга у детей. Эти повреждения приводят к тому, что жертвы буллинга не понимают социальных сигналов, не способны четко мыслить и не могут контролировать собственное поведение и эмоции. Это разрушительно.

"Исследователи Ирина Паламарчук и Трейси Вайянкур провели мета-анализ исследований, в том числе собственных, по влиянию виктимизации от буллинга на развитие детского мозга. Хотя они сосредоточились на миндалине, миндалевидной извилине, островке, полосатом теле и префронтальной коре. последствия буллинга не ограничиваются только этими участками мозга, объясняя, что неврологическое взаимодействие между этими участками "способствует чувствительности к мимике, плохому когнитивному мышлению и дистрессу, которые влияют на модуляцию поведения и регуляцию эмоций", — говорится в сообщении.

Дети в школе. Фото: Freepik

Другими словами, когда происходит повреждение этих участков мозга, жертва может неправильно интерпретировать или излишне реагировать на чью-то мимику. Хотя человек может показать удивление, мозг жертвы буллинга, может воспринять выражение лица как злобу или угрозу. В определенном смысле, из-за буллинга происходит сбой в работе отделов мозга.

"Жертвам буллинга также может быть трудно использовать свой рациональный ум для решения проблем или принятия решений. Их познание, способность обдумывать вызовы и проблемы, усугубляется буллингом. Кроме того, их травмированный мозг может пытаться саморегулировать или модулировать свое поведение. Так же мозг, который подвергся буллингу, может не справляться с эмоциональными вспышками или отказами от общения", — пояснили исследователи.

Еще большее страдание добавляет то, что эти травмы мозга невидимы невооруженным глазом, поэтому большинство людей в обществе даже не подозревают, что они произошли.

Парень страдает от буллинга. Фото: Freepik

Пострадавшие знают, что им тяжело, но немногие знают, что это потому, что у них поврежден ряд участков мозга. Наибольшее беспокойство вызывает то, что если мы не знаем, что мозг поврежден, мы не оказываем необходимую помощь, чтобы мозг восстановился. Это трагически, потому что на самом деле мозг врожденно настроен на лечение с помощью научно обоснованных вмешательств.

Как реагируют дети, ставшие жертвами буллинга?

Одно из проявлений, о котором говорят Паламарчук и Вайянкур, сосредотачивается на том, как реакции мозга, естественно защищающие жертву, выводятся из строя из-за повторяемости большинства буллинговых случаев.

"Например, уход является эффективным способом реагирования мозга на угрозу в окружающем мире, но если буллинг повторяется, эта обычно здоровая реакция мозга переходит в нездоровую плоскость. То, как буллинг вредит участкам мозга, может привести к "развитию проблем с психическим здоровьем, включая тревогу, депрессию, психоз, психосоматические расстройства и расстройства пищевого поведения у детей, страдающих буллингом". У некоторых детей может развиться эмоциональное онемение, связанное с дальнейшим вредом для мозга, проявляющимся в посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР)", — говорится в сообщении.

Дети в школе. Фото: Freepik

Хорошо известно и часто обсуждается в образовательных и родительских кругах, что дети, становящиеся мишенью для буллинга, часто видят снижение своих оценок. Однако не хватает данных науки о мозге, которые информируют нас о том, что плохая успеваемость, вероятнее всего, является результатом "нейрофизиологических изменений, подобных наблюдаемым у детей, подвергшихся жестокому обращению".

Какие же физические изменения мозга исследователи фиксируют у детей, подвергшихся жестокому обращению и буллингу?

"У детей, которые испытывают жестокое обращение со стороны взрослых или издевательств со стороны сверстников, могут наблюдаться признаки "угнетенного нейрогенеза, связанного со стрессом задержки миелинизации, а также искаженного апоптоза", — говорится в сообщении.

Ученые знают, что наш мозг производит новые клетки всю жизнь. Когда мозг подвергается насилию или издевательствам, как показывает томография мозга, рождение новых клеток мозга, или нейрогенез, нарушается, а в некоторых случаях останавливается.

Ребенок страдает от буллинга. Фото: Freepik

Ученые знают, что миелинизация — это способ, с помощью которого мозг создает эффективные, быстрые, сверхскоростные магистрали передачи информации в мозге. Миелин — это жировой изолятор, который окутывает аксоны и позволяет мозгу передавать навыки и знания через постоянную практику и стремление к достижениям. Дети, которые испытывают жестокое обращение или издевательства, страдают от задержек в критически важном процессе формирования миелина, который помогает людям реализовывать свои таланты.

Более того, среди тех, кто подвергается издевательствам и жестокому обращению, нормальный процесс апоптоза, или гибели клеток, "повышен". Цикл рождения и гибели клеток нарушается. Мозг жертвы пытается родить новые клетки, в то же время повышенное количество клеток погибает. В результате жертвы страдают от тревоги, депрессии, посттравматического стрессового расстройства, плохой академической успеваемости, но редко знают, что их мозг нездоров и нуждается в помощи.

Повреждения мозга можно увидеть и задокументировать только с помощью томографии мозга. Знания, полученные исследователями благодаря неинвазивным технологиям, доказывают, что буллинг больше нельзя понимать только как моральную проблему. Его следует рассматривать как медицинский кризис, столь же серьезный, как и инфицирование потенциально смертельным вирусом.

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