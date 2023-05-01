Исследователи указали на связь между депрессией, серотонином и кишечником

Исследования в области психотерапии. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Новое исследование указывает на прямую связь между дисбактериозом кишечника, большим депрессивным расстройством и эффективностью СИОЗС (антидепрессантов). Хотя кишечник производит более 90% серотонина в организме, вырабатываемый в кишечнике серотонин не проникает через гематоэнцефалический барьер.

Об этом сообщил Psychology Today.

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"Вместо этого родственный метаболический путь, вырабатывающий кинуренин, связан со снижением уровня серотонина, усилением воспаления и депрессии. Микробиом кишечника может служить прогностическим показателем и мишенью для лечения большого депрессивного расстройства", — сообщил доктор философии, магистр медицины Николь Кейн.

Низкий уровень серотонина не является причинным фактором депрессии

В отчете, запланированном на публикацию в июньском выпуске Journal of Affective Disorders за 2023 год, исследователи изучают связь между микробиоценозом кишечника и эффективностью селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОС) в лечении большого депрессивного расстройства (Б). Их выводы указывают на то, что увеличение некоторых микробных родов (Blautia spp., Coprococccus spp. и Bifidobacterium spp.) может быть полезным как маркеры, прогнозирующие эффективность лечения. Они также помогают опровергнуть представление о том, что низкий уровень серотонина является причинным фактором депрессии.

Человек с депрессивным расстройством. Фото: Pexels

"Систематический обзор, опубликованный в 2022 году в журнале Molecular Psychiatry, исследовал широту и качество доказательств этой некогда популярной теории. Проанализировав 17 исследований, в которых участвовало более 150 000 человек, ученые пришли к выводу, что "основные направления исследований серотонина не дают последовательных доказательств существования связи между серотонином (5-гидрокситриптамином, или 5-НТ) и депрессией, а также не подтверждают гипотезу о том, что депрессия вызвана пониженной активностью или концентрацией серотонина". Их обзор также показал доказательства того, что долговременные антидепрессанты действительно могут снижать концентрацию серотонина", — говорится в сообщении.

Выработка серотонина

L-триптофан, незаменимая аминокислота и строительный блок серотонина, не производится организмом. Таким образом, человек получает триптофан преимущественно с едой. Метаболизм триптофана в организме человека может идти одним из двух путей: к серотонину или к образованию кинуренина, вещества, играющего важную роль в производстве ниацина. Серотонин является основным объектом внимания, но стоит отметить, что путь кинуренина, безусловно, играет немаловажную роль в формировании настроения.

Триптофановый путь

Триптофан метаболизируется в серотонин в центральной нервной системе нейронами головного мозга.

Кишечник, безусловно, играет значительную роль в выработке серотонина, а периферический серотонин влияет на мозг прямо и косвенно из-за иммунной функции, стимуляции блуждающего нерва, нейроэндокринной обратной связи и оси HPA. Но более широкий вопрос о взаимосвязи между уровнем серотонина в мозге и настроением, в частности, депрессией, остается непонятным.

Разница, которую может совершить путь

Ферменты являются жизненно важными для метаболизма серотонина из L-триптофана и его метаболита, L-5-гидрокситриптофана (5-HTP). Доказательства свидетельствуют о том, что транспорт 5-НТФ через гематоэнцефалический барьер недостаточен у людей с депрессией. Таким образом, наиболее часто назначаемые антидепрессанты, СИОЗС, блокируют транспортер серотонина (SERT) в мозге, позволяя большему количеству серотонина оставаться в синаптической щели между нейронами, блокирование обратного захвата серотонина якобы поддерживает его активность, что теоретически должно способствовать усилению антисептического антисептика.

Иллюстрация человека с депрессией. Фото: Pexels

Учитывая это, следует взглянуть на альтернативный, гораздо более распространенный путь метаболизма триптофана. В нормальной физиологии человека более 90% 5-НТФ метаболизируется через кинурениновый путь. Но чрезмерная активация этого пути в мозге приводит к увеличению производства нейротоксических соединений и уменьшению нейропротекторных соединений, а также к снижению уровня балансирующих настроение нейротрансмиттеров, включая дофамин, холин и ГАМК.19,20

"Это совпадает с выводами, опубликованными в Journal of Affective Disorders в июне 2023 года, в которых авторы пришли к выводу, что микробиом кишечника пациентов с большой депрессией отличается и изменяется во время лечения СИОЗС. Они считают, что дисбактериоз кишечника является прогностическим инструментом и терапевтической мишенью для лиц с большой депрессией", — добавили исследователи.

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