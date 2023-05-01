Исследователи указали на связь между депрессией, серотонином и кишечником

Новое исследование указывает на связь между депрессией, серотонином и кишечником
Новое исследование указывает на прямую связь между дисбактериозом кишечника, большим депрессивным расстройством и эффективностью СИОЗС (антидепрессантов). Хотя кишечник производит более 90% серотонина в организме, вырабатываемый в кишечнике серотонин не проникает через гематоэнцефалический барьер.
Об этом сообщил Psychology Today.
"Вместо этого родственный метаболический путь, вырабатывающий кинуренин, связан со снижением уровня серотонина, усилением воспаления и депрессии. Микробиом кишечника может служить прогностическим показателем и мишенью для лечения большого депрессивного расстройства", — сообщил доктор философии, магистр медицины Николь Кейн.
Низкий уровень серотонина не является причинным фактором депрессии
В отчете, запланированном на публикацию в июньском выпуске Journal of Affective Disorders за 2023 год, исследователи изучают связь между микробиоценозом кишечника и эффективностью селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОС) в лечении большого депрессивного расстройства (Б). Их выводы указывают на то, что увеличение некоторых микробных родов (Blautia spp., Coprococccus spp. и Bifidobacterium spp.) может быть полезным как маркеры, прогнозирующие эффективность лечения. Они также помогают опровергнуть представление о том, что низкий уровень серотонина является причинным фактором депрессии.
"Систематический обзор, опубликованный в 2022 году в журнале Molecular Psychiatry, исследовал широту и качество доказательств этой некогда популярной теории. Проанализировав 17 исследований, в которых участвовало более 150 000 человек, ученые пришли к выводу, что "основные направления исследований серотонина не дают последовательных доказательств существования связи между серотонином (5-гидрокситриптамином, или 5-НТ) и депрессией, а также не подтверждают гипотезу о том, что депрессия вызвана пониженной активностью или концентрацией серотонина". Их обзор также показал доказательства того, что долговременные антидепрессанты действительно могут снижать концентрацию серотонина", — говорится в сообщении.
Выработка серотонина
L-триптофан, незаменимая аминокислота и строительный блок серотонина, не производится организмом. Таким образом, человек получает триптофан преимущественно с едой. Метаболизм триптофана в организме человека может идти одним из двух путей: к серотонину или к образованию кинуренина, вещества, играющего важную роль в производстве ниацина. Серотонин является основным объектом внимания, но стоит отметить, что путь кинуренина, безусловно, играет немаловажную роль в формировании настроения.
Триптофановый путь
Триптофан метаболизируется в серотонин в центральной нервной системе нейронами головного мозга.
Кишечник, безусловно, играет значительную роль в выработке серотонина, а периферический серотонин влияет на мозг прямо и косвенно из-за иммунной функции, стимуляции блуждающего нерва, нейроэндокринной обратной связи и оси HPA. Но более широкий вопрос о взаимосвязи между уровнем серотонина в мозге и настроением, в частности, депрессией, остается непонятным.
Разница, которую может совершить путь
Ферменты являются жизненно важными для метаболизма серотонина из L-триптофана и его метаболита, L-5-гидрокситриптофана (5-HTP). Доказательства свидетельствуют о том, что транспорт 5-НТФ через гематоэнцефалический барьер недостаточен у людей с депрессией. Таким образом, наиболее часто назначаемые антидепрессанты, СИОЗС, блокируют транспортер серотонина (SERT) в мозге, позволяя большему количеству серотонина оставаться в синаптической щели между нейронами, блокирование обратного захвата серотонина якобы поддерживает его активность, что теоретически должно способствовать усилению антисептического антисептика.
Учитывая это, следует взглянуть на альтернативный, гораздо более распространенный путь метаболизма триптофана. В нормальной физиологии человека более 90% 5-НТФ метаболизируется через кинурениновый путь. Но чрезмерная активация этого пути в мозге приводит к увеличению производства нейротоксических соединений и уменьшению нейропротекторных соединений, а также к снижению уровня балансирующих настроение нейротрансмиттеров, включая дофамин, холин и ГАМК.19,20
"Это совпадает с выводами, опубликованными в Journal of Affective Disorders в июне 2023 года, в которых авторы пришли к выводу, что микробиом кишечника пациентов с большой депрессией отличается и изменяется во время лечения СИОЗС. Они считают, что дисбактериоз кишечника является прогностическим инструментом и терапевтической мишенью для лиц с большой депрессией", — добавили исследователи.
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