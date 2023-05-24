Что такое вирус папилломы человека

Иллюстративный образ вируса. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

По данным ВОЗ, рак шейки матки является четвертым наиболее распространенным видом рака среди женщин в мире, но многие случаи можно полностью предотвратить с помощью вакцины против вируса папилломы человека.

Об этом сообщил CNN.

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ВПЧ — это группа из более 200 родственных вирусов. Многие вообще не вызывают никаких симптомов. Некоторые штаммы вызывают бородавки, а некоторые рак. Вакцина против ВПЧ защищает от штаммов, вызывающих большинство видов рака, связанных с ВПЧ.

"Вакцины приближают мечту о ликвидации рака шейки матки к реальности", — сказал Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Исследователь изучает вирус. Фото: Freepik

Вакцина рекомендована для детей, поскольку она лучше всего действует до того, как кто-то испытал влияние вируса. ВПЧ часто передается половым путем, и Центры по контролю и профилактике заболеваний США утверждают, что почти каждый сексуально активный человек, не вакцинированный, рано или поздно заразится ВПЧ.

Недавнее исследование предоставляет дополнительные доказательства того, что одна прививка вакцины высокоэффективна в течение трех лет, если не дольше. Исследователи обнаружили, что эффективность одной дозы составляет 97,5% через полтора года и сравнима с многодозовыми схемами через 24 или 30 месяцев.

Женщина вакцинируется. Фото: Freepik

Исследование проводилось с целью выяснить, защитит ли одну прививку здоровых молодых женщин. Каждые полгода ученые собирали мазки из шейки матки, которые тестировали на наличие ДНК ВПЧ. Они также проанализировали эффективность вакцины у каждой молодой женщины через три года.

Изображение вакцины. Фото: Freepik

"Мы сообщили, что в течение трех лет эффективность оставалась очень высокой, а действие вакцины было длительным, без ослабления эффекта, что у нас есть. Они хорошо работают и мы знаем, что они эффективны. Они работают очень хорошо, и мы знаем, что они предотвращают рак. Итак, это еще один инструмент, который мы можем использовать для снижения заболеваемости раком шейки матки" , — сказала доктор Руанна Барнабас.

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