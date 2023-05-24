Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медицина arrow Вакцина против ВПЧ: ученые предлагают новый подход arrow

Вакцина против ВПЧ: ученые предлагают новый подход

24 мая 2023 17:17
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что такое вирус папилломы человека
Иллюстративный образ вируса. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

По данным ВОЗ, рак шейки матки является четвертым наиболее распространенным видом рака среди женщин в мире, но многие случаи можно полностью предотвратить с помощью вакцины против вируса папилломы человека.

Об этом сообщил CNN.

Читайте также:

ВПЧ — это группа из более 200 родственных вирусов. Многие вообще не вызывают никаких симптомов. Некоторые штаммы вызывают бородавки, а некоторые рак. Вакцина против ВПЧ защищает от штаммов, вызывающих большинство видов рака, связанных с ВПЧ.

"Вакцины приближают мечту о ликвидации рака шейки матки к реальности", — сказал Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Исследователь изучает вирус. Фото: Freepik

Вакцина рекомендована для детей, поскольку она лучше всего действует до того, как кто-то испытал влияние вируса. ВПЧ часто передается половым путем, и Центры по контролю и профилактике заболеваний США утверждают, что почти каждый сексуально активный человек, не вакцинированный, рано или поздно заразится ВПЧ.

Недавнее исследование предоставляет дополнительные доказательства того, что одна прививка вакцины высокоэффективна в течение трех лет, если не дольше. Исследователи обнаружили, что эффективность одной дозы составляет 97,5% через полтора года и сравнима с многодозовыми схемами через 24 или 30 месяцев.

Женщина вакцинируется. Фото: Freepik

Исследование проводилось с целью выяснить, защитит ли одну прививку здоровых молодых женщин. Каждые полгода ученые собирали мазки из шейки матки, которые тестировали на наличие ДНК ВПЧ. Они также проанализировали эффективность вакцины у каждой молодой женщины через три года.

Изображение вакцины. Фото: Freepik

"Мы сообщили, что в течение трех лет эффективность оставалась очень высокой, а действие вакцины было длительным, без ослабления эффекта, что у нас есть. Они хорошо работают и мы знаем, что они эффективны. Они работают очень хорошо, и мы знаем, что они предотвращают рак. Итак, это еще один инструмент, который мы можем использовать для снижения заболеваемости раком шейки матки" , — сказала доктор Руанна Барнабас.

Ранее мы писали, что гинеколог рассказал об опасности самолечения кандидоза.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас