Що таке вірус папіломи людини

Ілюстративне зображення вірусу. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

За даними ВООЗ, рак шийки матки є четвертим найпоширенішим видом раку серед жінок у світі, але багато випадків можна повністю запобігти за допомогою вакцини проти вірусу папіломи людини.

Про це повідомив CNN.

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ВПЛ — це група з понад 200 споріднених вірусів. Багато з них взагалі не викликають жодних симптомів. Деякі штами викликають бородавки, а деякі — рак. Вакцина проти ВПЛ захищає від штамів, які викликають більшість видів раку, пов'язаних з ВПЛ.

"Вакцини наближають мрію про ліквідацію раку шийки матки до реальності", — сказав Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Дослідник вивчає вірус. Фото: Freepik

Вакцина рекомендована для дітей, оскільки вона найкраще діє до того, як хтось зазнав впливу вірусу. ВПЛ часто передається статевим шляхом, і Центри з контролю та профілактики захворювань США стверджують, що майже кожна сексуально активна людина, яка не була вакцинована, рано чи пізно заразиться ВПЛ.

Нещодавнє дослідження надає додаткові докази того, що одне щеплення вакцини є високоефективним протягом трьох років, якщо не довше. Дослідники виявили, що ефективність однієї дози становить 97,5% через півтора року і є порівнянною з багатодозовими схемами через 24 або 30 місяців.

Жінка вакцинується. Фото: Freepik

Дослідження проводилося з метою з'ясувати, чи захистить одне щеплення здорових молодих жінок. Кожні півроку вчені збирали мазки з шийки матки, які тестували на наявність ДНК ВПЛ. Вони також проаналізували ефективність вакцини у кожної молодої жінки через три роки.

Зображення вакцини. Фото: Freepik

"Ми повідомили, що протягом трьох років ефективність залишалася дуже високою, а дія вакцини була тривалою, без ослаблення ефекту. Ці результати доповнюють зростаючу кількість доказів на користь використання одноразової дози, особливо для полегшення доступу до вакцин проти ВПЛ, які є одними з найефективніших вакцин, що у нас є. Вони добре працюють і ми знаємо, що вони ефективні. Вони працюють дуже добре, і ми знаємо, що вони запобігають раку. Отже, це ще один інструмент, який ми можемо використовувати для зниження захворюваності на рак шийки матки", — сказала докторка Руанна Барнабас.

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