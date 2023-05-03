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В Украине расширили обследование неонатального скрининга: информация для родителей новорожденных

3 мая 2023 11:49
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Неонатальный скрининг в Украине проводится бесплатно
Младенец. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Стартовал проект расширенного неонатального скрининга. Это комплексное обследование новорожденных с целью выявления наследственных и врожденных заболеваний. Ранее в Украине проводили обследование на 4 редких болезней, теперь — на 21.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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"В октябре 2022 года по инициативе Президента Владимира Зеленского стартовал проект расширенного неонатального скрининга. Это комплексное обследование новорожденных с целью выявления наследственных и врожденных заболеваний. Ранее в Украине проводили обследование на 4 редких болезней, теперь - на 21. Раннее выявление и назначение лечения до того момента, когда в организме ребенка начались неотвратимые изменения, создает условия для полноценной жизни малыша", — сообщили в Комитете ВР по вопросам здоровья нации.

Сообщается, что проект стартовал из 12 регионов страны. Недавно начали работать еще два лабораторных центра — в Харькове и Кривом Роге. Поэтому проверяют на наследственные болезни малышей во всех роддомах Украины, кроме временно оккупированных территорий.

"Родители новорожденных должны знать, как и зачем проводят такие исследования. Отвечу на самые популярные вопросы, возникающие вокруг проекта расширенного неонатального скрининга", — сообщил Михаил Радуцкий.

Как проходит исследование?

Родители малыша дают письменное согласие на проведение исследования. В первые 2-3 дня жизни младенца медик берет несколько капель крови из пяточки ребенка и наносит на специальный тест-бланк. Эти образцы передают в лабораторный центр.

Младенец и его мать. Фото: Freepik

Обязательно ли родители сообщают о результатах исследования?

В подавляющем большинстве случаев результат скрининга отрицательный. Это означает, что риски не выявлены, поэтому родителей не сообщают, а только хранят данные в электронной медицинской карточке ребенка. Если у медиков есть сомнения в результате, то родителей могут попросить взять другой образец крови для завершения скрининга. Но это не означает наличие генетического заболевания у ребенка.

"В случае, если положительный результат подтвержден, с родителями свяжется врач и сообщит о дальнейших действиях по диагностике", — добавил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации.

Исследование проводится бесплатно?

Эта услуга для граждан Украины безвозмездна, она финансируется по Программе медицинских гарантий в пределах ПМГ во время родов в родильных стационарах, перинатальных центрах и детских больницах с неонатологическими отделениями.

Нужно ли во время беременности делать генетическое исследование?

Благодаря генетическому исследованию во время беременности определяют риск хромосомной патологии и других заболеваний, которые неизлечимы. Расширенный неонатальный скрининг обнаруживает редкие и врожденные заболевания, подлежащие лечению.

Мать держит младенца на руках. Фото: Freepik

"Напомню, что команда Президента продолжает создание системы для обеспечения лечением всех пациентов с орфанными заболеваниями в Украине. В частности, Минздрав создает орфанные центры в каждом областном центре, обновляет протоколы лечения пациентов с редкими болезнями, а Национальное агентство "Медицинские закупки Украины" проводит закупку по механизму договоров управляемого доступа лекарств для пациентов с наследственными болезнями. В конце прошлого года Национальное агентство "Медицинские закупки Украины" впервые приобрело по механизму ДКД препарат для лечения детей с СМА", — отметил Михаил Радуцкий.

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