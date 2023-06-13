Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медицина arrow В МОЗ сообщили, какие врачи нужны для помощи после подрыва Каховской ГЭС arrow

В МОЗ сообщили, какие врачи нужны для помощи после подрыва Каховской ГЭС

13 июня 2023 17:22
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как стать медиком добровольцем в зоне крушения Каховской ГЭС
Эвакуация людей. Фото: ГСЧС
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В Министерстве здравоохранения попросили медиков-добровольцев присоединиться к работе в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, пострадавших в результате катастрофы на Каховской ГЭС. Врачи будут вовлечены в усиление медучреждений в несколько способов.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Читайте также:

"Медики-добровольцы будут иметь шанс присоединиться к работе медицинского фронта в пострадавших от наводнения регионах. Медики на добровольной основе будут приобщаться к работе в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях и срок от двух недель до 30 дней. Повторная командировка возможна не ранее чем через 30 дней после предыдущего", — сообщили в МОЗ.

Дополнительная компенсация от ВОЗ

Также сообщается, что благодаря ВОЗ эти врачи, кроме заработной платы, будут получать компенсацию дополнительных расходов, связанных с пребыванием в месте командировки.

эвакуация
Эвакуация на затопленных территориях. Фото: ГСЧС

Список необходимых специалистов:

  • врач-анестезиолог;
  • врач-терапевт;
  • врач-травматолог детский;
  • врач-офтальмолог;
  • врач-невропатолог;
  • врач-фтизиатр;
  • врач-хирург челюстно-лицевой;
  • врач-нейрохирург;
  • врач-гематолог;
  • врач-рентгенолог;
  • врач-онколог;
  • врач-гинеколог-онколог;
  • врач по лучевой терапии;
  • врач неотложной (экстренной) медицинской помощи;
  • медицинские сестры и т.д.
эвакуация
Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС

Врачи могут быть вовлечены в усиление медучреждений в несколько способов:

  • через руководителя больницы, который представляет списки желающих медицинских работников для их направления в командировку для оказания медицинской помощи и/или реабилитационной помощи;
  • самостоятельно, позвонив по горячей линии Минздрава и оставив заявку на участие по телефону: 0-800-60-20-19.

"Призываем специалистов, которые могут, приобщаться к усилению коллег, ведь только благодаря нашей сплоченности и неравнодушия к нуждам друг друга от первых дней войны мы даем отпор врагу и приближаемся к победе", — резюмировали в Минздраве.

Ранее мы писали о возможной новой катастрофе. Экологиня прокомментировала минирование химзавода "Крымский титан", на котором хранятся сотни тонн аммиака.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас