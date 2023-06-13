Как стать медиком добровольцем в зоне крушения Каховской ГЭС

Эвакуация людей. Фото: ГСЧС

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В Министерстве здравоохранения попросили медиков-добровольцев присоединиться к работе в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, пострадавших в результате катастрофы на Каховской ГЭС. Врачи будут вовлечены в усиление медучреждений в несколько способов.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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"Медики-добровольцы будут иметь шанс присоединиться к работе медицинского фронта в пострадавших от наводнения регионах. Медики на добровольной основе будут приобщаться к работе в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях и срок от двух недель до 30 дней. Повторная командировка возможна не ранее чем через 30 дней после предыдущего", — сообщили в МОЗ.

Дополнительная компенсация от ВОЗ

Также сообщается, что благодаря ВОЗ эти врачи, кроме заработной платы, будут получать компенсацию дополнительных расходов, связанных с пребыванием в месте командировки.

Эвакуация на затопленных территориях. Фото: ГСЧС

Список необходимых специалистов:

врач-анестезиолог;

врач-терапевт;

врач-травматолог детский;

врач-офтальмолог;

врач-невропатолог;

врач-фтизиатр;

врач-хирург челюстно-лицевой;

врач-нейрохирург;

врач-гематолог;

врач-рентгенолог;

врач-онколог;

врач-гинеколог-онколог;

врач по лучевой терапии;

врач неотложной (экстренной) медицинской помощи;

медицинские сестры и т.д.

Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС

Врачи могут быть вовлечены в усиление медучреждений в несколько способов:

через руководителя больницы, который представляет списки желающих медицинских работников для их направления в командировку для оказания медицинской помощи и/или реабилитационной помощи;

самостоятельно, позвонив по горячей линии Минздрава и оставив заявку на участие по телефону: 0-800-60-20-19.

"Призываем специалистов, которые могут, приобщаться к усилению коллег, ведь только благодаря нашей сплоченности и неравнодушия к нуждам друг друга от первых дней войны мы даем отпор врагу и приближаемся к победе", — резюмировали в Минздраве.

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