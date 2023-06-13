Как стать медиком добровольцем в зоне крушения Каховской ГЭС

В МОЗ сообщили, какие врачи нужны для помощи после подрыва Каховской ГЭС
В Министерстве здравоохранения попросили медиков-добровольцев присоединиться к работе в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, пострадавших в результате катастрофы на Каховской ГЭС. Врачи будут вовлечены в усиление медучреждений в несколько способов.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.
"Медики-добровольцы будут иметь шанс присоединиться к работе медицинского фронта в пострадавших от наводнения регионах. Медики на добровольной основе будут приобщаться к работе в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях и срок от двух недель до 30 дней. Повторная командировка возможна не ранее чем через 30 дней после предыдущего", — сообщили в МОЗ.
Дополнительная компенсация от ВОЗ
Также сообщается, что благодаря ВОЗ эти врачи, кроме заработной платы, будут получать компенсацию дополнительных расходов, связанных с пребыванием в месте командировки.
Список необходимых специалистов:
- врач-анестезиолог;
- врач-терапевт;
- врач-травматолог детский;
- врач-офтальмолог;
- врач-невропатолог;
- врач-фтизиатр;
- врач-хирург челюстно-лицевой;
- врач-нейрохирург;
- врач-гематолог;
- врач-рентгенолог;
- врач-онколог;
- врач-гинеколог-онколог;
- врач по лучевой терапии;
- врач неотложной (экстренной) медицинской помощи;
- медицинские сестры и т.д.
Врачи могут быть вовлечены в усиление медучреждений в несколько способов:
- через руководителя больницы, который представляет списки желающих медицинских работников для их направления в командировку для оказания медицинской помощи и/или реабилитационной помощи;
- самостоятельно, позвонив по горячей линии Минздрава и оставив заявку на участие по телефону: 0-800-60-20-19.
"Призываем специалистов, которые могут, приобщаться к усилению коллег, ведь только благодаря нашей сплоченности и неравнодушия к нуждам друг друга от первых дней войны мы даем отпор врагу и приближаемся к победе", — резюмировали в Минздраве.
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